Cronaca

Spara alla moglie con un fucile, arrestato

I fatti in provincia di Benevento. In manette un 38enne, la donna finisce in ospedale: è in gravi condizioni

di Martino Tursi - 2 Febbraio 2026

Brandisce un fucile e spara alla moglie, arrestato un 38enne in provincia di Benevento. La donna, 30 anni, è stata subito soccorsa e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di San Pio, nel capoluogo sannita. Le sue condizioni sono ritenute gravi dai medici e dai sanitari. I fatti si sono verificati nel piccolo centro di Paduli. Tutto sarebbe avvenuto nell’abitazione dove viveva la coppia, in contrada Femina Arsa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri.

Spara alla moglie con un fucile

All’arrivo dei militari nell’abitazione il quadro sembrava essere tanto chiaro quanto inquietante. La donna era in casa, ferita, colpita dai pallettoni sparati da un fucile. Forse stava cercando di ripararsi in casa dopo la discussione. Le condizioni della donna sono gravi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto alla stabilizzazione e al trasferimento della donna in ospedale. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Benevento. Chiamati a fare piena luce attorno all’inquietante episodio che si è verificato nella provincia sannita.

Arrestato il marito

A sparare contro la moglie utilizzando un fucile sarebbe stato un uomo di 38 anni. Che è stato arrestato dai militari, che dovranno comprendere l’esatta dinamica dei fatti e fare chiarezza sulle responsabilità dell’uomo che è finito in manette. La coppia passava un periodo alquanto burrascoso e, a quanto pare, era in procinto di separarsi. Dalle indagini dei carabinieri si saprà di più. Ciò che si sa, al momento, è che la coppia ha due figli, in tenera età.