Attualità

Mondiali 2026, sorteggi dei gironi a Washington: Italia nel gruppo B se supera i playoff

di Emily Gabrielli - 6 Dicembre 2025

La qualificazione dell’Italia ai Mondiali del 2026 non è ancora garantita, ma negli Stati Uniti, a Washington, è già tempo di sorteggi. La Fifa ha infatti definito la composizione dei gironi del nuovo torneo a 48 squadre, articolato in 12 gruppi da quattro nazionali. Nell’urna non sono mancati i nomi delle selezioni ancora impegnate nei playoff europei, tra cui la squadra di Gennaro Gattuso.

Per ottenere il pass mondiale, l’Italia dovrà prima superare la semifinale dei playoff contro l’Irlanda del Nord, in programma a Bergamo. E successivamente affrontare la vincente tra Galles e Bosnia nella finale. Il cammino è tutto fuorché semplice, ma il verdetto è chiaro: chi uscirà vincitore da questo percorso verrà inserito in quarta fascia.

Il sorteggio tenuto a Washington ha svelato che l’eventuale Italia sarà collocata nel gruppo B, insieme a Canada, Qatar e Svizzera. Una combinazione che presenta insidie importanti: il Canada giocherà praticamente in casa, la Svizzera è una formazione solida e costante negli ultimi grandi tornei, mentre il Qatar, pur essendo fuori dai radar delle big, rimane un’incognita da non sottovalutare.

Il sorteggio ha definito tutti i 12 gironi del Mondiale 2026. Ecco la composizione completa:

Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda) Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia)

Brasile, Marocco, Scozia, Haiti Gruppo D: Usa, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)

Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde

Francia, Senegal, Norvegia, Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq) Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania

Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo) Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana

Il quadro dei sorteggi è completo, manca solo l’ultimo tassello: capire se l’Italia riuscirà davvero a volare oltreoceano per i Mondiali.