Cronaca

Morte Astori, maxi risarcimento ai familiari

L'importo, a carico dell'ospedale Careggi di Firenze

di Dave Hill Cirio - 30 Gennaio 2026

La Cassazione ha confermato il maxi risarcimento da circa 1,1 milioni di euro per i familiari di Davide Astori a carico dell’ospedale Careggi di Firenze. Il capitale sarà versato alla compagna Francesca Fioretti, alla figlia Vittoria e ai genitori e fratelli del capitano della Fiorentina scomparso nel 2018.

La sentenza per il risarcimento ai familiari di Astori

La sentenza civile si basa sulla responsabilità medica per omissioni negli accertamenti clinici prima della morte del calciatore. In sede penale il medico Giorgio Galanti è stato condannato a un anno con pena sospesa per omicidio colposo.

L’ospedale potrà rivalersi sul medico se emergerà una colpa grave. La vicenda chiude anni di processo e riapre il dibattito su controlli sanitari negli sportivi professionisti.

La tragedia

Il capitano della Fiorentina, Davide Astori, morì il 4 marzo 2018 per arresto cardiaco in una camera d’albergo a Udine alla vigilia della partita contro l’Udinese.

Il processo penale

Nel procedimento penale, il medico sportivo Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina dello Sport all’ospedale Careggi, condannato a un anno di reclusione con pena sospesa per omicidio colposo. Secondo i giudici non avrebbe interpretato correttamente anomalie emerse in una prova da sforzo di Astori.

La sentenza civile e il risarcimento

Il tribunale di Firenze, e successivamente la Cassazione, hanno stabilito che l’ospedale Careggi deve versare circa 1,1 milioni di euro alla famiglia di Astori. Ciò, come risarcimento dei danni per responsabilità civile medica.

I destinatari del risarcimento

La somma, ripartita tra la compagna Francesca Fioretti, la figlia Vittoria e i genitori e i fratelli di Astori, riconoscendo un danno morale e materiale legato alla morte del giocatore.

Il ruolo dell’ospedale

La legge italiana prevede che sia la struttura sanitaria a liquidare il risarcimento alle parti offese. Inoltre, prevista la possibilità di azione di rivalsa nei confronti del medico in caso di colpa grave.