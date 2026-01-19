Cultura & Spettacolo

Morto lo stilista Valentino: aveva 93 anni

di Claudia Mari - 19 Gennaio 2026

E’ morto, all’età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani. Si è spento a Roma, nella sua casa, in modo riservato come aveva sempre scelto di vivere, dopo una carriera che ha attraversato oltre mezzo secolo di storia della moda internazionale. Per tutti era Valentino: un nome solo, diventato simbolo assoluto di stile, grazia e disciplina estetica.

Morto lo stilista Valentino: vita e carriera

Nato a Voghera l’11 maggio 1932, Valentino mostrò fin dall’infanzia una sensibilità fuori dal comune per le forme e per i tessuti. Dopo i primi studi a Milano, la decisione che cambiò tutto arrivò giovanissimo: Parigi. Nella capitale dell’alta moda si formò alla Chambre Syndicale e affinò il suo sguardo negli atelier di Jean Dessès e Guy Laroche, entrando in contatto con un mondo che gli confermò ciò che aveva sempre saputo: creare abiti non era una scelta, ma una vocazione.

Il debutto romano, nel 1957, non fu immediatamente trionfale, ma segnò l’inizio di un percorso costruito con ostinazione e visione. Fondamentale fu l’incontro con Giancarlo Giammetti, partner nella vita e nel lavoro, con cui diede forma a una delle collaborazioni più solide e longeve della moda. Il successo arrivò nei primi anni Sessanta e da lì in avanti il nome Valentino divenne sinonimo di eleganza senza tempo.

Le sue creazioni vestirono donne che hanno segnato l’immaginario collettivo: Jacqueline Kennedy, che lo scelse per il matrimonio con Onassis, Liz Taylor, Sophia Loren, Farah Diba, fino alle star contemporanee di Hollywood. In ogni abito, Valentino celebrava una femminilità solenne e sensuale, fatta di drappeggi, volumi perfetti e di quel rosso inconfondibile che sarebbe diventato un colore, prima ancora che una firma.

Accanto alla fama arrivarono onorificenze e riconoscimenti in tutto il mondo, ma Valentino non smise mai di considerare la moda come un atto culturale e umano. Fondò accademie, sostenne cause sociali, utilizzò la bellezza come strumento di dialogo e pace. Con la sua scomparsa si chiude un’epoca in cui l’alta moda era disciplina, sogno e responsabilità. Valentino resta, per sempre, una lezione di eleganza assoluta.