Primo Piano

MotoGP Valencia: oggi l’ultima gara del Motomondiale. Vittoria di Bezzecchi

di Lino Sasso - 16 Novembre 2025

Marco Bezzecchi si aggiudica la gara della MotoGP di oggi a Valencia. L’ultimo appuntamento del Motomondiale si preannunciava carico di attese per l’italiano, dopo una Sprint che ha confermato valori e incertezze al termine di una stagione lunga e imprevedibile. Alle sue spalle ha chiuso Raul Fernandez davanti a Digiannantonio, protagonista di una lunga bagarre con Pedro Acosta che ha chiuso al quarto posto. Un successo quello di Bezzecchi assolutamente meritato, giunto dopo una gara che ha controllato dall’inizio alla fine.

Delusione per Bezzecchi nella Sprint Race

La delusione di giornata è stata invece Marco Bezzecchi, attesissimo dopo la straordinaria pole firmata al mattino: un record sul giro (1’28”809) che ha riscritto la storia del tracciato, con i primi cinque racchiusi in soli 96 millesimi. Ma allo spegnersi dei semafori qualcosa non ha funzionato: forse una scelta non ideale di gomma anteriore o linee troppo conservative. Il riminese è scivolato rapidamente al sesto posto e ha concluso solo quinto, incapace di rimontare oltre Franco Morbidelli. La consolazione è comunque notevole: Bezzecchi ha conquistato matematicamente il terzo posto nella classifica iridata.

Clamorosa invece la giornata di Francesco Bagnaia, precipitato in un sabato da incubo. Prima l’esclusione dalla Q2, dovuta – secondo lo stesso pilota – a un banale problema di rifornimento (“Vi siete dimenticati di fare benzina”, ha detto rientrando a piedi ai box), poi il 14° posto in gara Sprint, con il torinese scivolato quinto nel mondiale, superato proprio da Acosta di sei punti. Recuperarli domani non sarà semplice: Bagnaia scatterà indietro, in una pista dove superare è sempre complicato.

Giornata difficile anche per Nicolò Bulega, sedicesimo come sostituto di Marc Marquez, mentre il campione del mondo 2024 Jorge Martin ha chiuso ultimo al rientro. Entrambi i piloti Honda ufficiali sono invece finiti a terra per un errore di Joan Mir, scivolato addosso al compagno Luca Marini.

Tutti questi elementi rendono la gara della MotoGP di oggi a Valencia imprevedibile come non mai. Con posizioni iridate ancora aperte e piloti chiamati all’ultimo sforzo della stagione, lo spettacolo è assicurato.

La gara della MotoGp di oggi a Valencia, orario e dove vederla

Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta la Sprint Race della MotoGp di oggi a Valencia alle 14. L’ultimo appuntamento del Motomondiale sarà fruibile dagli abbonati Sky sui canali Sky Sport MotoGp e Sky Sport 1. In streaming l’appuntamento valenciano sarà disponibile su SkyGo e attraverso il servizio streaming on demand NowTv. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it