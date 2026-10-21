Cronaca

Mozzarella di Bufala Dop, filiera al collasso: caseifici chiusi per il blocco dei trasporti

Appello ai manifestanti: “Lasciate passare le merci deperibili”

di Redazione - 21 Ottobre 2026

La protesta degli autotrasportatori colpisce duramente anche la filiera della Mozzarella di Bufala Campana Dop, già messa sotto pressione dall’aumento dei costi di produzione. A lanciare l’allarme è il Consorzio di Tutela, che denuncia una situazione sempre più critica. Il latte non riesce ad arrivare ai caseifici a causa dei blocchi alla circolazione, mentre il prodotto comincia a scarseggiare nei supermercati.

“Molti caseifici sono chiusi perché non hanno a disposizione il latte da trasformare in mozzarella Dop entro le 60 ore previste dal disciplinare”, spiega il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani. Alle difficoltà della trasformazione si aggiungono quelle degli allevatori, che continuano la mungitura senza sapere dove conservare il latte e senza ricevere regolarmente i rifornimenti per le mandrie.

Con la protesta destinata a proseguire in Campania, il rischio è un ulteriore aggravamento della crisi. “È urgente un intervento risolutivo del governo”, afferma Saccani, che rivolge anche un appello “al senso di responsabilità di chi sta manifestando”, chiedendo di garantire il passaggio delle merci deperibili “per non innescare una guerra tra poveri”.

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