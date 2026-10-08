La Mozzarella di Bufala Campana Dop alla conquista di Parigi
La Mozzarella di Bufala Campana Dop torna protagonista al SialL di Parigi e con un Fuorisalone esclusivo a Montmartre: show-cooking, la chef Carla Ferrari e le dimostrazioni dal vivo del maestro casaro Mimmo La Vecchia.
L’Oro Bianco campano sul palcoscenico internazionale
La Mozzarella di Bufala Campana Dop rinnova la sua presenza sulla scena agroalimentare globale partecipando al Sial di Parigi. E’ uno dei saloni d’eccellenza per il settore food a livello mondiale, in programma dal 17 al 21 ottobre.
La trasferta parigina del Consorzio di Tutela ha una rilevanza strategica fondamentale. La Francia si conferma da anni il primo mercato estero per l’export della DOP campana, rappresentando una quota di circa il 33% delle vendite internazionali.
In occasione della fiera, il Consorzio sarà inserito nella collettiva Afidop, al fianco di altri grandi formaggi della tradizione italiana: Caciocavallo Silano Dop, Gorgonzola Dop, Grana Padano Dop, Piave Dop e Taleggio Dop.
Una sinergia studiata per offrire ai visitatori internazionali un panorama completo del patrimonio caseario Made in Italy.
Show-cooking e l’arte della filatura dal vivo
Nello spazio espositivo, la promozione della Mozzarella di Bufala Campana Dop affiancherà al valore identitario l’alta gastronomia e l’artigianalità.
La proposta gourmet. La chef Carla Ferrari firmerà una creazione speciale, la Bufala DOP in carrozza, ’nduja e ketchup di Piennolo del Vesuvio agli agrumi. Un piatto che intreccia la tradizione campana con ingredienti iconici della cucina italiana.
La maestria casara. Il pubblico potrà osservare da vicino la nascita del prodotto grazie al maestro casaro Mimmo La Vecchia, che terrà dimostrazioni dal vivo della filatura della mozzarella, svelando una delle fasi più affascinanti della lavorazione.
Un evento esclusivo nel cuore di Montmartre
L’esperienza parigina si estenderà anche oltre i padiglioni della fiera con un evento Fuorisalone realizzato insieme ad Afidop.
La sera del 19 ottobre, dalle ore 19:00, lo scenario di Montmartre ospiterà un percorso degustativo immersivo concepito per far vivere agli ospiti la genuina atmosfera italiana.
Durante la serata a Montmartre, la chef Carla Ferrari presenterà una seconda ricetta dedicata: la tarte-tatin di finocchio, mozzarella Dop, arancia, burro nocciola e balsamico. Anche in questa location d’eccezione, il maestro casaro Mimmo La Vecchia mostrerà la lavorazione e la filatura dal vivo per i visitatori.
La visione del Consorzio e la centralità del mercato francese
Per Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela, il primato della Francia tra i Paesi “mozzarella-lover” rappresenta uno stimolo a consolidare la presenza sul territorio transalpino.
L’obiettivo principale della partecipazione resta quello di rafforzare la conoscenza della denominazione e promuovere il valore economico e culturale del marchio Dop.
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