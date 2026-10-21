Cultura & Spettacolo

“Frente a Guernica. Director’s Cut” di Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi

Omaggio al Maestri Gianikian martedì 27 ottobre al Palazzo del Cinema Anteo di Milano

di Redazione L'Identità - 21 Ottobre 2026

di Yervant Gianikian

L’idea del film “Frente a Guernica. Director’s Cut”, mio e di Angela Ricci Lucchi nasce dalla nostra visita al Museo Reina Sofia in occasione della proiezione “Pays Barbare” nel 2014.

Le sensazioni provate riguardo l’opera di Picasso, dopo l’esilio di Guernica, ci spingevano a cercare i materiali sulla Spagna in nostro possesso e descritti nei quaderni.

Non avevamo di Robert Flaherty in 35mm, l’opera era al Moma di New York dove Guernica è a lungo rimasta.

Il film ci fu dato dal Museo Reina Sofia. Nel film “Frente a Guernica. Director’s Cut” versione integrale, mentre Lucrezia Lerro, una delle voci narranti, racconta del “caso” Osip Mandel’stam, io leggo sia dal diario di Mikhail Koltsov, sull’arrivo degli scrittori per il congresso, sia tutte le altre didascalie di “Frente a Guernica. Versione integrale”.

Questo è il film che con Angela Ricci Lucchi abbiamo ideato, pensato insieme.

Oggi mantengo, ancora una volta, la promessa fatta ad Angela, di continuare il nostro lavoro politico, artistico, storico, sulla violenza del Novecento.

È stato tremendo lavorare sulla guerra, mentre è in corso un’altra guerra.

Dalla fine del 2019 al 2023 si colloca la lavorazione del film “Frente a Guernica. Versione integrale”. Girato con la nostra camera analitica sugli archivi filmici.

Nove ore su materiali privati e pubblici. Il documentario tedesco UFA registra gli effetti del bombardamento sulla cittadina di Guernica, il 26 aprile 1937, compiuto dall’aviazione nazista e fascista italiana che scaricavano bombe sulla popolazione.

Pablo Picasso, il 28 aprile del 1937, riceve la lettera di incarico dal governo Repubblicano Spagnolo di un’opera per l’Expo Universale di Parigi.

Il nostro è un film contro la follia nucleare, Picasso l’aveva prevista con Guernica. È stato tremendo lavorare sulla guerra – commentano i registi -, mentre èin corso un’altra guerra. Dalla fine del 2019 al 2023 si colloca la lavorazione del film “Frente a Guernica. Versione integrale” girato con la nostra camera analitica sugli archivi filmici.

Nove ore su materiali privati e pubblici. Il documentario tedesco UFA registra gli effetti del bombardamento sulla cittadina di Guernica, il 26 aprile 1937, compiuto dall’aviazione nazista e fascista italiana che scaricavano bombe sulla popolazione.

Pablo Picasso, il 28 aprile del 1937, riceve la lettera d’incarico dal governo Repubblicano Spagnolo di un’opera per l’Expo Universale di Parigi. Il nostro è un film contro la follia nucleare, Picasso l’aveva prevista con Guernica.

Il film “Frente a Guernica. Director’s Cut” di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, voci narranti Yervant Gianikian e Lucrezia Lerro, verrà proiettato il 27 ottobre 2026 alle 19,40 al Palazzo del Cinema Anteo di Milano Sala Astoria, omaggio al maestro, poeta dell’immagine Yervant Gianikian – Già Leone d’Oro a Venezia.

Introducono l’Opera Lucrezia Lerro, Voce narrante del film e moglie dell’Artista, Elisabetta Sgarbi, Carlo Feltrinelli, Paolo Mereghetti, Mariuccia Ciotta, Roberto Silvestri, Marco Muller, Giulio Sangiorgio, Robert Lumley, Pietro Kuciukian, Frédèric Bonnaud e altri ospiti.

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