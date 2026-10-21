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YouTube mette il “non mi piace” sotto chiave: test per nascondere il tasto nei menu

Alcuni utenti segnalano una nuova collocazione del pulsante sotto i video: il comando finisce nel menu a tre puntini

di Redazione - 21 Ottobre 2026

YouTube potrebbe rendere ancora meno visibile il pulsante “non mi piace”. Secondo quanto riportato da 9to5Google, alcuni utenti hanno notato che il comando non compare più accanto al tasto “mi piace”, ma è stato spostato all’interno del menu a tre puntini sotto il video. In almeno un altro caso, condiviso su Reddit, il pulsante risulta addirittura assente.

Se il test venisse esteso, esprimere una valutazione negativa richiederebbe un passaggio aggiuntivo, con il probabile effetto di ridurre ulteriormente l’utilizzo della funzione. Al momento non è chiaro quanti utenti siano coinvolti né se la modifica sia destinata a diventare permanente. Google non ha rilasciato commenti.

Non sarebbe però una novità assoluta. Nel 2021 YouTube aveva già eliminato il conteggio pubblico dei “non mi piace”, sostenendo di voler proteggere i creatori di contenuti da campagne di molestie coordinate. All’inizio del 2026, inoltre, il pulsante era stato rimosso dagli Shorts, dove gli utenti possono esprimere feedback negativi soltanto attraverso le opzioni disponibili nel menu.

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