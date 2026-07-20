Cronaca

Elon Musk difende Roggero: “Sentenza assurda”

Sui social Musk ci va giù duro: "I magistrati meriterebbero la condanna"

di Martino Tursi - 20 Luglio 2026

Pure Elon Musk difende il gioielliere Mario Roggero. Forse per dedicarsi un po’ di distrazione dal flop in Borsa di SpaceX, il tycoon di origini sudafricane interviene, in tackle, sulle vicende politiche e giudiziarie italiane. E le sue parole sono a dir poco toste, accuse per un intervento in perfetto stile Musk: durissimo e senza, chiaramente, alcun filtro. Frasi, queste, che sono destinate a infiammare, una volta di più, il confronto interno tra i partiti sulla sorte dello stesso Roggero.

Musk difende Roggero: “Assurdo”

Per Elon Musk la condanna comminata a Roggero è “assurda”. E il patron di X rincara la dose prendendosela direttamente coi magistrati che l’hanno proposta e disposta. “Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono quelli che meriterebbero questa condanna”. Insomma, per Musk dovrebbero essere i magistrati a finire in cella e non il gioielliere 72enne. Manco a dirlo, sotto il suo post su X, le reazioni sono le più disparate e il dibattito è aperto. Al solito, i toni sono virulenti e di inviti alla calma non ce n’è nemmeno per scherzo.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA

Il caso del gioielliere

Mario Roggero è entrato da qualche giorno in carcere a Bollate mentre la famiglia ha già inoltrato la domanda di grazia. La speranza di moglie e figlia non si placa. I legali sono al lavoro e la politica, già da diversi giorni, sta facendo tutto il possibile per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento. Il tema è quello della legittima difesa, sullo sfondo c’è il problema ormai annoso della sicurezza. Musk, rispetto al caso Roggero, porta una visione “americana” della vicenda. Dove i confini della legittima difesa sono ben più ampi che in Europa. Intanto esplode il caso e diventa internazionale.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA