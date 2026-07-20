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Hyundai e Healthy Seas ampliano la collaborazione per la tutela degli oceani

di Italpress - 20 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai e la Healthy Seas Foundation hanno annunciato oggi l’estensione della loro partnership quinquennale con il lancio di attività congiunte in Turchia. L’annuncio è stato accompagnato da un evento organizzato presso lo stabilimento produttivo di Hyundai Motor Tùrkiye a Izmit e lungo la costa del Mar Nero, che ha riunito dipendenti dell’azienda, studenti universitari e membri della comunità locale per attività pratiche di tutela dell’ambiente marino e momenti di condivisione delle conoscenze. “La Turchia rappresenta una parte fondamentale della storia di successo di Hyundai. Ospita il nostro sito produttivo attivo da più tempo al di fuori della Corea e ogni giorno collaboriamo con persone e comunità che svolgono un ruolo importante nel nostro percorso di crescita. Hyundai Motor Tùrkiye è orgogliosa di unirsi a questa partnership globale con Healthy Seas. Questa collaborazione combina in modo concreto iniziative di conservazione degli oceani e programmi educativi, creando valore condiviso per le generazioni presenti e future”, ha sottolineato Alex Kim, CEO di Hyundai Motor Tùrkiye.Oltre 50 partecipanti hanno preso parte all’iniziativa, che ha unito momenti formativi, approfondimenti sulle attività di responsabilità sociale d’impresa e una sessione di raccolta dei rifiuti lungo la costa. La giornata è iniziata presso lo stabilimento Hyundai Motor Tùrkiye di Izmit, dove gli ospiti hanno partecipato a una visita dell’impianto seguita da una sessione dedicata alla strategia aziendale “Creating Shared Value” (CSV), ai programmi sviluppati a livello locale e alla collaborazione con Healthy Seas. Inoltre, lo stabilimento di Izmit avvierà a breve la produzione della nuova Hyundai IONIQ 3.Nel corso della presentazione, i partecipanti hanno approfondito le principali iniziative CSR di Hyundai Motor Tùrkiye, tra cui:il progetto IONIQ Forest, parte del programma globale di riforestazione di Hyundai; le attività di supporto alle comunità colpite da calamità naturali, inclusi interventi di ricostruzione scolastica e iniziative sociali dedicate; programmi rivolti alle nuove generazioni sviluppati in collaborazione con la Fondazione Turca per l’Educazione (TEV). Gli studenti universitari presenti all’evento erano beneficiari del programma di borse di studio di Hyundai Motor Tùrkiye, che sostiene i giovani talenti attraverso le iniziative educative della TEV. Un legame che conferma l’impegno dell’azienda sia nei confronti della formazione sia dello sviluppo delle comunità locali.Al termine della visita allo stabilimento e della sessione dedicata alla responsabilità sociale, i partecipanti si sono spostati su una vicina spiaggia del Mar Nero per un’attività pratica di pulizia dell’arenile. Il gruppo ha raccolto circa 40 chilogrammi di rifiuti, tra cui tappi di bottiglia, mozziconi di sigaretta, frammenti di plastica e altri materiali altamente inquinanti per l’ambiente marino. L’iniziativa ha inoltre favorito il dialogo tra comunità locali, esperti di conservazione marina e istituzioni educative sul tema della protezione degli ecosistemi costieri. Gli esperti di Healthy Seas hanno illustrato i risultati raggiunti dalla partnership negli ultimi cinque anni e le principali attività dell’organizzazione, tra cui i programmi educativi orientati alla prevenzione e il recupero delle reti da pesca abbandonate, note come “ghost nets”, che possono permanere negli oceani per decenni causando danni significativi alla fauna marina e agli ecosistemi.

– Foto ufficio stampa Hyundai –(ITALPRESS).