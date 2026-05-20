Cronaca

Napoli, crolla una parte della Vela Rossa a Scampia

di Claudia Mari - 20 Maggio 2026

Nella periferia nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, è crollata una parte della Vela Rossa durante le operazioni di demolizione dell’edificio. La struttura, da tempo disabitata, era interessata dai lavori di abbattimento previsti nell’ambito del piano di riqualificazione urbana dell’area.

Secondo le prime informazioni diffuse dai soccorritori, non risultano persone ferite né coinvolte nel cedimento. Nonostante ciò, il crollo ha immediatamente fatto scattare le procedure di sicurezza. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno disposto l’evacuazione precauzionale di un edificio adiacente situato nella zona di via Gioberti, per consentire tutte le verifiche necessarie sulla stabilità delle strutture circostanti. In totale risulterebbero sfollate circa 47 famiglie.

Sul luogo del crollo sono arrivati anche gli operatori del 118, presenti per eventuali emergenze sanitarie, insieme alle forze dell’ordine che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per diverse ore la zona è stata presidiata dai mezzi di soccorso, mentre numerosi residenti hanno assistito con apprensione alle operazioni.

Crollo della Vela Rossa a Scampia: i lavori

La demolizione della Vela Rossa, conosciuta anche come Vela D, era iniziata ufficialmente il 17 dicembre 2025 e rappresenta uno degli interventi simbolo del progetto “ReStart Scampia”, promosso dal Comune di Napoli per trasformare radicalmente il quartiere. Il programma di riqualificazione punta infatti a cancellare progressivamente le storiche Vele, diventate nel tempo emblema di degrado e difficoltà sociali, per lasciare spazio a nuove abitazioni, aree verdi e servizi destinati ai cittadini.

L’abbattimento della Vela Rossa arriva dopo quello della Vela Gialla, demolita nell’estate del 2025, e segna un ulteriore passo avanti nel piano di rinnovamento urbano dell’intera area. Le operazioni di demolizione stanno procedendo con particolare attenzione proprio per la complessità delle strutture e per la presenza di edifici abitati nelle vicinanze.