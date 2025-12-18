Esteri

Colpita una nave nel porto di Rostov, droni ucraini in azione

di Pietro Pertosa - 18 Dicembre 2025

Colpita una nave petroliera nel porto di Rostov, uccisi due membri dell’equipaggio. In azione i droni ucraini che, come riporta il Kyiv Indipendent, hanno portato a termine la “missione” durante la notte. In corso ci sono le operazioni per spegnere l’incendio della petroliera. Dalle prime notizie che sono state confermate anche dalle autorità russe non ci sarebbe stato alcuno sversamento in mare di petrolio né di altri prodotti di cui la nave poteva essere carica.

I primi bilanci dell’operazione portata a segno nella notte da due droni ucraini riferisce di due vittime tra i membri dell’equipaggio. E di altre tre persone che sarebbero rimaste ferite nell’attacco. Il sindaco di Rostov Alexander Skryabin ha spiegato che sono in azione le squadre di soccorso, convocate al porto d’urgenza per spegnere l’incendio insorto dopo l’attacco. Solo quando le fiamme saranno del tutto estinte si potrà valutare l’entità dei danni e quali saranno stati i risultati dell’operazione notturna rivendicata dalle forze armate di Kiev.

Petroliera o no?

Da parte delle istituzioni russe, però, viene messo in dubbio che si tratti di una petroliera. Secondo quanto hanno affermato il sindaco e il governatore dell’oblast di Rostov, sarebbe stata colpita una nave da carico. Quello che appare certo, almeno nella versione delle istituzioni locali, è che non c’è stato alcun sversamento in mare di prodotti di natura petrolifera. Tra i danni collaterali dovuti all’operazione notturna dei droni ci sarebbe pure la distruzione di un condominio in costruzione nell’area ovest della città.