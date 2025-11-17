Attualità

Nazionale, giovedì il sorteggio per i playoff dei Mondiali: dove e a che ora vederlo

di Dave Hill Cirio - 17 Novembre 2025

La Nazionale italiana, già “condannata” prima ancora della pesante sconfitta di ieri sera a San Siro contro la Norvegia, si prepara ai playoff dei Mondiali 2026: tra tre giorni il sorteggio.

Giovedì il sorteggio per i playoff dei Mondiali 2026: dove e a che ora vederlo

Una sfida decisiva. Grazie al miglior ranking Fifa tra le squadre coinvolte, l’Italia sarà in prima fascia nel sorteggio che si terrà giovedì 20 novembre alle ore 13 a Zurigo. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24. Così, permesso agli appassionati di seguire in tempo reale l’estrazione degli abbinamenti.

Un momento cruciale per la Nazionale, che affronterà una fase ad alta tensione e imprevedibilità. Le reazioni del mondo sportivo sono cariche di aspettative ma anche di timori. Tifosi e addetti ai lavori attendono di conoscere il cammino che potrebbe condurre al sogno mondiale o fermare di nuovo gli Azzurri ai playoff.

La semifinale

Il playoff prevede una semifinale in gara secca, che l’Italia giocherà in casa il 26 marzo 2026. L’eventuale finale è programmata per il 31 marzo. Il fattore campo della finale sarà deciso con un ulteriore sorteggio. Le avversarie possibili per gli azzurri saranno sorteggiate tra squadre europee e di altre confederazioni.

La situazione ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, si riconosce la qualità della rosa e il fatto che l’Italia giochi il playoff da testa di serie. Dall’altro, emergono polemiche sulle modalità di qualificazione e il regolamento. Critiche al calendario irregolare nei gironi di qualificazione, tra squadre da quattro e da cinque. Alcuni commentatori evidenziano che il sistema favorisce una certa aleatorietà, dando spazio a sorprese imprevedibili.

Le previsioni dei siti di scommesse sulla Nazionale

I siti di scommesse assegnano ora all’Italia una quota di qualificazione al mondiale intorno a 1.70-1.72, con una probabilità implicita del 58-59%. Le ipotesi di vittoria del percorso playoff (semifinale e finale) sono valutate con quote più alte, attorno a 2.20, segno che la sfida resta aperta e incerta.

Nel complesso, gli scommettitori vedono l’Italia come favorita, ma non ampiamente sicura, e puntano anche su risultati più cauti come una vittoria ai rigori o con un margine ristretto.

Il sorteggio: le possibili avversarie, i brutti presagi

L’Italia è testa di serie e potrebbe affrontare in semifinale una squadra proveniente dalla quarta fascia, composta da Galles, Svezia, Romania o Irlanda del Nord.

Qualora passasse il turno, la finale potrebbe vedere gli azzurri contro una squadra delle fasce intermedie (seconda o terza), con avversarie come Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Albania, Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo e persino Ungheria o Turchia.

Tra queste squadre, alcune che hanno già creato difficoltà all’Italia in passato, come la Macedonia del Nord, che ha eliminato gli azzurri nel 2022. O la Svezia, già incontrata in qualificazioni complicate.

Preoccupazioni forti, presagi oscuri: giovedì la Nazionale al primo bivio per valutare la sua prevedibile sorte dopo il sorteggio dei playoff.

