Esteri

Negli Stati Uniti è già allarme tornado, milioni di persone a rischio tra Texas e Midwest

Gli esperti confermano: il 2026 segna l’inizio di una stagione dei tornado più intensa degli ultimi anni.

di Gianluca Pascutti - 18 Aprile 2026

Negli Stati Uniti è scattato un nuovo allarme tornado che sta interessando un’ampia fascia del Paese, dal Texas al Midwest, con una popolazione esposta che supera i 22 milioni di persone. In queste ore il Centro‑Nord degli USA è attraversato da una serie di sistemi temporaleschi particolarmente intensi, capaci di generare fenomeni estremi. Venti distruttivi, grandinate di grandi dimensioni, temporali frequenti e, soprattutto, tornado. A confermarlo sono gli esperti del National Weather Service, che continuano a diramare bollettini di emergenza e aggiornamenti in tempo reale.

Otto tornado in poche ore

Dopo una settimana, segnata da instabilità atmosferica, gli Stati Uniti hanno già registrato almeno otto tornado in Michigan. Episodi che hanno colpito aree abitate e infrastrutture critiche. Il caso più significativo si è verificato nella notte del 14 aprile, quando un tornado particolarmente violento ha investito la contea di Juneau, in Wisconsin. Si tratta di un evento di intensità rara per il periodo, paragonabile solo a quelli registrati nel 2021. Fortunatamente non risultano vittime né feriti gravi, ma sono stati segnalati crolli parziali, interruzioni della rete elettrica, danni a edifici residenziali e alla chiesa locale.

Ancora gironi di maltempo

Secondo lo Storm Prediction Center, nelle prossime ore la situazione resterà critica: nuovi sistemi temporaleschi potrebbero generare ulteriori tornado, soprattutto nelle aree rurali del Midwest e nelle pianure centrali. Le autorità invitano la popolazione a limitare gli spostamenti, seguire le indicazioni dei servizi meteorologici ufficiali e prepararsi a eventuali ordini di evacuazione.

La stagione dei tornado

Questa ondata di maltempo, caratterizzata da tornado anomali per la stagione, sta alimentando la preoccupazione degli esperti. Diversi climatologi avevano già anticipato che il 2026 potrebbe essere un anno segnato da una stagione dei tornado particolarmente intensa e potenzialmente devastante, complice l’interazione tra temperature sopra la media, umidità elevata e correnti atmosferiche instabili. Il quadro che emerge è quello di un Paese che si prepara a mesi complessi, in cui la rapidità delle comunicazioni e la capacità di risposta delle comunità locali saranno decisive per ridurre i rischi e proteggere le aree più vulnerabili.