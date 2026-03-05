Italpress Notizie Spettacoli

Nei teatri di New York arriva “Pinocchio Pop” per insegnare l’italiano nelle scuole

di Italpress - 5 Marzo 2026

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per la prima volta, l’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara, scende in campo a sostegno di un progetto artistico di Simona Rodano, eccellenza italiana nel mondo del teatro a New York. Si tratta di una rivisitazione di Pinocchio, a 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi: lo spettacolo, che sara’ portato nelle settimane successive in diversi teatri di New York, si intitola “Pinocchio Pop”.

Si tratta di una rivisitazione originale della celebre storia di Carlo Collodi, pensata specificamente per il pubblico scolastico K-12, ma capace di coinvolgere tutti coloro che amano la lingua italiana e desiderano avvicinarsi ad essa attraverso l’arte, la musica e il teatro. Lo spettacolo, presentato in Park Avenue nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di Simona Rodano e, in videoconferenza, di Roby Facchinetti dei Pooh, nasce con un forte intento educativo: utilizzare il linguaggio universale dello spettacolo dal vivo per rendere l’apprendimento dell’italiano un’esperienza emozionale, partecipativa e memorabile

La scelta di utilizzare le canzoni dei Pooh deriva da un percorso artistico personale di Simona Rodano durato oltre dieci anni, trascorsi in tournée nazionali e internazionali con Pinocchio-Il Grande Musical, esperienza che ne ha profondamente segnato la vita e la carriera artistica. A partire da questa eredità musicale, il book è stato completamente riscritto, progettato e adattato pensando ai giovani americani che studiano, o desiderano studiare, la lingua italiana.

Il progetto si fonda su vent’anni di esperienza diretta nelle scuole, iniziata con piccoli interventi nelle classi e cresciuta progressivamente fino a coinvolgere oggi oltre 4.000 studenti nei teatri del territorio. Il potenziale di espansione resta tuttavia molto più ampio, a testimonianza di un crescente interesse verso programmi educativi artistici dedicati alla lingua italiana. Incanto Productions rappresenta attualmente l’unica compagnia negli Stati Uniti che produce contenuti teatrali e musicali in lingua italiana progettati specificamente per le scuole, portando spettacoli itineranti sia nei teatri sia direttamente negli istituti scolastici americani.

– Foto Incanto Productions –

(ITALPRESS).