Esteri

Il Dalai Lama prega per il Nepal: “Fare in modo che la tragedia non si ripeta”

Il messaggio di cordoglio dell'autorità religiosa buddhista: "Prego per tutti coloro che hanno perso la vita"

di Giovanni Vasso - 27 Agosto 2026

Per il Nepal è tempo di pregare e il Dalai Lama, leader spirituale del buddhismo tibetano, ha chiesto appunto preghiere e ha espresso il suo cordoglio per l’alluvione che ha sconvolto il Paese. “Prego per tutti coloro che hanno perso la vita ed esprimo la mia solidarietà e le mie sincere condoglianze a tutti coloro che sono in lutto e colpiti da questa tragedia”, ha affermato il Dalai Lama in una dichiarazione, esprimendo la speranza che vengano prese misure per “impedire che simili disastri si ripetano”.

Il Dalai Lama prega per il Nepal

Il messaggio del Dalai Lama è apparso sul suo sito: “Sono profondamente addolorato per le devastanti alluvioni che hanno colpito la regione di Rasuwa in Nepal e Kyirong in Tibet, causando perdite di vite umane e gravi danni strutturali”. E ancora. “Prego per tutte le vittime e porgo le mie più sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”. Quanto è accaduto in Asia rappresenta una tragedia di proporzioni globali e ancora si cerca di capire l’entità del disastro.

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Il messaggio non solo per i buddhisti

“Poiché questa regione ha già subito calamità in passato. Questi eventi sono certamente sintomi di una causa sottostante più profonda, che sia il cambiamento climatico o altri fattori”. Ha aggiunto il Dalai Lama nel suo messaggio per le vittime del Nepal. “Spero che vengano adottate, ove possibile, misure di follow-up adeguate per garantire che tali disastri non si ripetano”. Ecco, questo è un tema. Il clima sta cambiando ma ci sono anche moltissime concause che hanno comportato l’avversarsi dell’alluvione che s’è abbattuta come un cataclisma sul Tetto del Mondo. Tra le cause potrebbe esserci quella dello scioglimento di un ghiacciaio. Ora, però, si cercano ancora le vittime e i dispersi.

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