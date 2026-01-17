Attualità

Nicol Delago, a 30 anni la velocità per una vittoria con l’Italia ai vertici

Il primo successo in World Cup per l'azzurra, arrivato sulla pista Di Prampero in Italia alla vigilia delle Olimpiadi invernali

di Dave Hill Cirio - 17 Gennaio 2026

Nicol Delago, a 30 anni la velocità che riporta con una vittoria l’Italia al vertice dello sci. Oggi il suo primo importante risultato in carriera in Coppa del Mondo, imponendosi nella discesa libera femminile di Tarvisio con il tempo di 1’46″28 su neve difficile e nebbia, davanti alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann e alla statunitense Lindsey Vonn. Il primo successo in World Cup per la 30enne azzurra, arrivato sulla pista Di Prampero in Italia alla vigilia delle Olimpiadi invernali.

L’altoatesina si conferma una delle protagoniste assolute dello sci alpino italiano. Velocità, continuità e maturità tecnica hanno trasformato Nicol Delago in un punto di riferimento della squadra azzurra, la vittoria a 30 anni lo conferma. Ora, capace di competere stabilmente ai massimi livelli internazionali.

La crescita di Nicol Delago nel circuito mondiale

Negli ultimi anni Delago ha compiuto un salto di qualità netto, soprattutto nelle discipline veloci. Le sue prestazioni in discesa libera e superG mostrano una sciatrice sempre più completa, capace di unire potenza, precisione e lettura del tracciato.

Il suo successo non è episodico, ma frutto di un percorso costruito con costanza, lavoro tecnico e gestione mentale delle gare più impegnative.

Chi è

Nicol Delago è una sciatrice alpina italiana nata il 27 gennaio 1996 a Gardena, in Alto Adige, specializzata nelle discipline veloci, in particolare discesa libera e superG. Cresciuta sportivamente nel comprensorio della Val Gardena, ha esordito in Coppa del Mondo nel 2016, imponendosi progressivamente come una delle atlete più affidabili della squadra azzurra.

Nel corso della carriera, sul podio in Coppa del Mondo e poi numerosi piazzamenti di rilievo nelle gare di velocità. I suoi pregi: potenza, coraggio e solidità tecnica sui tracciati più impegnativi del circuito internazionale.

Una carriera costruita sulla velocità

Nicole Delago ha fatto della discesa libera la sua specialità, distinguendosi per coraggio e fluidità. La capacità di mantenere alte velocità senza perdere controllo è diventata il suo marchio di fabbrica, rendendola competitiva anche sui tracciati più difficili del circuito.

Un riferimento per lo sci italiano

In un contesto di ricambio generazionale, Delago rappresenta una certezza per lo sci azzurro. I suoi risultati contribuiscono a mantenere l’Italia stabilmente presente tra le nazioni di vertice nelle discipline veloci, offrendo continuità e credibilità al movimento.

Oltre i risultati: esperienza e leadership

Oltre ai piazzamenti, Delago porta esperienza e solidità all’interno della squadra. La sua crescita tecnica si accompagna a una maggiore consapevolezza, fondamentale nelle gare ad alta pressione come Coppa del Mondo e grandi eventi.

Un successo costruito nel tempo

Il percorso della sciatrice dimostra come talento e metodo possano convivere. I suoi successi sono il risultato di una carriera gestita con pazienza, che oggi la vede protagonista stabile e affidabile, non più promessa ma realtà consolidata dello sci alpino internazionale.