Attualità

Non fa scandalo il bistrot su San Pietro

L'iniziativa commerciale in uno storico edificio affacciato sui cortili vaticani

di Giorgio Brescia - 29 Gennaio 2026

Non fa scandalo il bistrot su San Pietro. Il Vaticano avrà un bistrot gourmet: ecco dove e quando aprirà. A pochi passi da San Pietro, portando una proposta culinaria innovativa nel cuore del Vaticano. Dell’iniziativa – che non sembra far scandalo – scrive Il Messaggero. La proposta, da un gruppo di ristoratori romani, aperta al pubblico dal prossimo marzo.

Un progetto in linea con la “musealizzazione” promossa da papa Francesco: ora, il bistrot

Sul posto – uno storico edificio già sede dei “sampietrini”, gli addetti alla manutenzione della basilica – già un piccolo bar che ora sarà ampliato. Affacciato sui cortili del Vaticano, il bistrot occuperà un edificio ristrutturato nelle immediate vicinanze di San Pietro. Un’iniziativa letta nella scia della musealizzazione promossa da papa Francesco.

Le reazioni: nessuno attacca il Vaticano

L’annuncio ha già suscitato entusiasmo tra turisti, food blogger e romani. I commenti sui social parlano di “luogo perfetto per un pranzo o un aperitivo con vista su San Pietro” e “nuovo punto di riferimento gourmet per chi ama la cucina italiana”. La Curia vaticana ha espresso supporto per l’iniziativa, apprezzando la valorizzazione del territorio senza intaccare la storia del quartiere. Nessun particolare commento, finora, da parte del pontefice.

E, per ora, nessuno polemizza con i propositi. Taglieri di formaggi e salumi selezionati, piatti di pasta fresca rivisitati in chiave contemporanea e dessert artigianali a due passi dal Soglio di Pietro.