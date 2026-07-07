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Al via a Pollica Summer School per nuove strategie politica agraria

Di Rubbo (DG AGRI Commissione Ue): focus programmazione 2028-2034

di Askanews -

Pollica, 7 lug. (askanews) – “Abbiamo dato inizio alla Summer School sulla progettazione integrata qui a Pollica, una Summer School organizzata dal Ministero delle Politiche Agricole, dal Future Food Institute e dalla Federico II. Siamo entrati nel cuore della programmazione integrata, aspetti cardine della nuova programmazione europea 2028-2034. Abbiamo parlato di stakeholders da coinvolgere, di fabbisogni da saper interpretare e di nuove strategie da saper mettere in campo”. Lo ha detto Pasquale Di Rubbo, DG AGRI della Commissione europea, a margine dell’inaugurazione della Summer School 2026 sulla politica agraria, organizzata alla sede della Paideia campus a Pollica, da Ministero delle Politiche Agricole, Università Federico II e Future Food Institute.

“Ovviamente tutto ciò richiede impegno, richiede capacità di dialogo, di ascolto, di confronto per mettere in piedi una strategia che sia davvero orientata al futuro. Pollica è il luogo della condivisione, della contaminazione, quindi quale miglior posto per dare inizio a questa Summer School. È un laboratorio – ha aggiunto – che può essere una buona pratica da condividere con il resto dell’Unione Europea, con il resto degli altri partner internazionali”.

“Quindi davvero i miei complimenti a chi ha saputo organizzare in maniera così puntuale questa Summer School e i miei più cari auguri ai partecipanti, affinché sia davvero un tempo speso bene nell’interesse di tutti”, ha concluso.

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