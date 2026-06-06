Economia

Nuovo taglio delle accise: dura fino al 3 luglio, dimezzato lo “sconto” sul diesel

Saranno tagliati cinque cents al litro anzichè 10 come fino a oggi. I conti del Codacons: "Il pieno costerà 3 euro in più"

di Cristiana Flaminio - 6 Giugno 2026

Arriva il nuovo taglio delle accise, sarà in vigore fino al 3 luglio prossimo. Il provvedimento, contenuto nel decreto ministeriale emesso dal Mef e dal Mase, il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Ecco tutte le novità. E si comincia con una notizia che non sembra proprio eccezionale perché il gasolio vede dimezzato lo sconto sulle accise stesse rispetto a quanto era accaduto fino a oggi.

Il nuovo taglio delle accise fino al 3 luglio

I dettagli del decreto riferiscono che il prezzo delle accise calerà di cinque centesimi tanto sulla benzina quanto sul gasolio. Nel precedente taglio, antecedente a quello che durerà fino al 3 luglio prossimo, lo sconto sulle accise era a dieci centesimi. Tutti i dettagli sono stati riportati nel provvedimento di Mef e Mase che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale. I numeri, come al solito, non sono espressi per litro ma ogni mille litri di ciascuno dei carburanti venduti (e tassati) sulle aree di servizio da Trento fino a Lampedusa.

I numeri del decreto

“Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione”, si legge nel decreto, “derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal 7 giugno 2026 e fino al 3 luglio 2026, le aliquote di accisa, sono rideterminate nelle seguenti misure”. Ecco tutte le cifre del nuovo taglio delle accise che resterà in vigore fino al 3 luglio. “Per la benzina 622,90 euro per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante. 622,90 euro per mille litri; gas di petrolio liquefatti (gpl) usati come carburanti. 242,77 euro per mille chilogrammi; gas naturale usato come carburante. zero euro per metro cubo”.

“Tre euro in più per il pieno”

Arrivano immediatamente anche i conti dei consumatori. Il Codacons riferisce che il nuovo taglio delle accise fino al 3 luglio, “porterà il diesel a costare in media 2 euro al litro alla pompa a partire da domani 7 giugno, 2,13 euro/litro in autostrada, considerati i listini odierni dei carburanti”. E ancora: “Per effetto del minor sconto fiscale un pieno di diesel costerà a partire da domani 3,05 euro in più, considerato anche il peso dell’Iva. Maggior costo – dicono i consumatori – che raggiunge +9,1 euro al litro se il confronto è col precedente taglio da 20 centesimi scattato il 18 marzo”.