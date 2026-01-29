Italpress Notizie Ambiente

“Obiettivo Terra 2026”, dal 30 gennaio al via le iscrizioni

di Italpress - 29 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Al via dal 30 gennaio 2026 le iscrizioni a “Obiettivo Terra 2026”, la nuova edizione del concorso di fotografia geografico-ambientale, promosso da Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana e Federparchi. Il contest, che da quest’anno si rinnova profondamente e si arricchisce di nuove prestigiose collaborazioni, vede in qualità di partners: Gruppo FS, tra le più importanti e storiche realtà industriali del Paese, al centro del sistema della mobilità sostenibile nazionale e internazionale; Haiki+, azienda quotata all’Euronext Growth Milan tra i leader nel settore dell’economia circolare in Italia; Comset, del gruppo Sphere S.p.A., da 40 anni una delle maggiori realtà nel mercato degli avvolgenti alimentari e dei prodotti per uso domestico. Digital partner Bluarancio.

Novità di rilievo per l’edizione 2026 è l’estensione delle Aree Protette oggetto di scatti fotografici: oltre ai Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali, alle Aree Marine Protette, alle Riserve Statali e Regionali, i fotoamatori potranno candidare al concorso anche immagini di Siti Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), Riserve Biosfera, Geoparchi Unesco, Monumenti Naturali.

La mission di “Obiettivo Terra”, che taglia il traguardo della 17^ edizione, è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della biodiversità e della conservazione ambientale favorendo, altresì, la produzione e la raccolta di opere di natura artistica e scientifica per accrescere la conoscenza del patrimonio ambientale italiano al fine di favorirne la difesa e valorizzare i paesaggi, gli ecosistemi, i borghi, le peculiarità e le tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali custoditi dalle Aree Protette d’Italia, promuovendo, inoltre, la diffusione di un modello di turismo consapevole ed ecosostenibile e la trasmissione dei principi dell’economia circolare.

Un omaggio all’Italia, Paese leader in Europa per la biodiversità di flora e fauna e a Madre Terra, sempre più martoriata da inquinamenti e cementificazioni. La cerimonia di premiazione del concorso si terrà a Roma, il 22 maggio 2026 in occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità indetta dalle Nazioni Unite per celebrare la data di adozione del testo della Convenzione sulla Diversità Biologica (approvato al primo Summit mondiale della Terra tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992), e della Giornata Europea dei Parchi (24 maggio) indetta dalla Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco nazionale in Europa.

Il contest è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o domiciliati in Italia, che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 15 aprile 2026 (data di chiusura del concorso). Dal 30 gennaio 2026 e fino al 15 aprile 2026 (Giornata mondiale dell’Arte), i partecipanti al concorso potranno inviare un’immagine scattata in un’Area Protetta italiana tra quelle selezionabili in fase di registrazione. La partecipazione è totalmente gratuita, basterà compilare il form online, disponibile sul portale www.obiettivoterra.eu, e caricare una fotografia a colori secondo le caratteristiche tecniche previste dal Regolamento. È ammessa la candidatura di una sola foto per partecipante. Primo premio – “Obiettivo Terra 2026”. Alla fotografia vincitrice di “Obiettivo Terra 2026” sarà assegnato un premio di 1.000 euro e verrà donata una targa dai soggetti promotori, oltre all’onore di essere esposta al pubblico in gigantografia a Roma. Al fortunato scatto sarà inoltre dedicata la copertina del volume “Obiettivo Terra 2026: l’Italia amata dagli italiani”.

Menzioni e Menzioni Speciali. Oltre al primo premio saranno conferite, tra le foto ammesse, le vincitrici delle 11 Menzioni per ognuna delle seguenti categorie: Alberi e foreste (in collaborazione con il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri); Area costiera (in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera); Avifauna (in collaborazione con la LIPU); Borghi (alla più bella foto di un borgo situato all’interno di un’Area Protetta italiana, in collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”); Fauna selvatica (in collaborazione con il WWF Italia); Fiumi e laghi (in collaborazione con UNESCO World Water Assessment Programme); Obiettivo mare (alla migliore foto subacquea scattata in un’area marina protetta italiana, in collaborazione con Marevivo); Paesaggio agricolo (in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica); Patrimonio geologico e geodiversità (in collaborazione con la Società Italiana di Geologia Ambientale – SIGEA); Stories (alla più bella foto verticale di un’Area Protetta italiana, in collaborazione con InflueXpert); Turismo sostenibile (in collaborazione con il Touring Club Italiano). Per l’edizione 2026 sono inoltre istituite 3 Menzioni speciali, la cui decretazione è affidata ai partners del concorso: “Italian Destination 2026” (alla più bella foto di un’Area Protetta italiana raggiunta in treno, in collaborazione con Gruppo FS. Nel campo note occorrerà scrivere “Treno” per concorrere sia per la menzione speciale che per il primo premio e gli altri riconoscimenti in palio); “Rete Natura 2000” (alla più bella foto di un Sito di Interesse Comunitario – SIC, Zona Speciale di Conservazione – ZSC o Zona di Protezione Speciale – ZPS, in collaborazione con Comset); “Parchi dall’alto” (alla più bella foto di un’Area Protetta italiana scattata da un punto panoramico, dal cielo o anche con droni autorizzati, in collaborazione con Haiki+).

Sarà inoltre attribuito il Premio “Parco inclusivo 2026”, in collaborazione con Fiaba, all’Area Protetta italiana che si è maggiormente distinta attraverso iniziative concrete a favore dell’accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità. Il concorso, che non ha fini di lucro, ha ricevuto negli anni prestigiosi riconoscimenti istituzionali quali: Medaglie e Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, il patrocinio dei Ministeri dell’ambiente, dell’agricoltura, degli affari esteri, del turismo, della cultura e dello sport e i giovani, unitamente a quello di tutti i Parchi Nazionali italiani e di numerose altre Istituzioni. Con circa 18.000 scatti candidati in questi anni, “Obiettivo Terra” costituisce anche il più grande archivio fotografico nazionale sulle Aree Protette d’Italia e ogni anno coinvolge centinaia di giovani. Selezioni tematiche di immagini sono state oggetto di mostre nazionali e internazionali, tra le tante, presso l’ONU a New York (2015, 2016 e 2017) e presso la FAO a Roma nel 2020. Partners tecnici: Parks.it, SOS Terra, Fiaba, Earth Day Italia, ANBI, FSC Italia, Pixcube, Pianeta Foresty, Aracne. Media partners: Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Lifegate, Opera2030, Trekking&Outdoor, Eco in Città.

– Foto ufficio stampa Fondazione UniVerde –

