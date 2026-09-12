Torino

“Odilia e le altre”: il Forte di Exilles diventa teatro

di Redazione - 12 Settembre 2026

Sabato 12 settembre alle ore 21, presso il Forte di Exilles, in via degli Alpini, Assemblea Teatro proporrà la pièce teatrale “Odilia e le altre” con Cristiana Voglino, Chiara Biancardi, Silvia Nati e musiche dal vivo di Marta Tangredi. Selezione dei testi e regia di Renzo Sicco. Si tratta di un ricordo di Laura Mancinelli a dieci anni dalla scomparsa; l’artista ha collaborato ed è stata amica di Renzo Sicco e Assemblea Teatro.

“Odilia e le altre” ovvero il Medio Evo immaginato da Laura Mancinelli. Si tratta di un omaggio ai temi generati dalla fervida fantasia creatrice nelle sue amate storie medievali.

Pagine dai “Dodici abiti di Challant”, “ Negli occhi dell’imperatore”, “La lunga notte di Exilles” e “Il miracolo di Santa Odilia” scritte con leggerezza e al tempo stesso profondità, sulle tracce della luna.

Mara Martellotta

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