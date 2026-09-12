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Medio Oriente, slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma

di Flavia Romani - 12 Settembre 2026

Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi la prossima settimana a Roma, è stato rinviato al mese di ottobre. A confermare lo slittamento è stato un funzionario dell’amministrazione statunitense. Ha spiegato che il dialogo tra le parti proseguirà comunque attraverso altri canali diplomatici nelle prossime settimane.

La mediazione a Roma

La Capitale italiana era stata individuata come sede del secondo incontro dopo il lavoro preparatorio avviato nei mesi scorsi con la mediazione degli Stati Uniti. L’obiettivo dei colloqui è consolidare il fragile processo di de-escalation lungo il confine tra i due Paesi, teatro per mesi di intensi scontri tra l’esercito israeliano e Hezbollah. Ma anche dare seguito agli impegni contenuti nell’accordo quadro raggiunto lo scorso giugno.

Non si interrompe il percorso negoziale

Nonostante il rinvio dell’appuntamento romano, il percorso negoziale non si interrompe. Gli ambasciatori di Israele e del Libano si incontreranno infatti già la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington. Secondo quanto riferito dalla stessa fonte americana, il vertice servirà a discutere gli sviluppi più recenti della situazione sul terreno e l’ulteriore attuazione dell’intesa concordata nei mesi scorsi.

Il funzionario, che ha parlato in forma anonima, non ha precisato le ragioni del rinvio né se la decisione sia legata all’agenda diplomatica o all’evoluzione del quadro regionale. L’ipotesi, tuttavia, è che le parti abbiano preferito concedersi alcune settimane aggiuntive per preparare il nuovo ciclo di trattative. Questo è considerato cruciale per trasformare gli accordi preliminari in misure concrete di sicurezza e stabilizzazione.

Colloqui Israele-Libano a ottobre

Roma resta quindi la sede designata per il prossimo faccia a faccia tra le delegazioni. Ma l’appuntamento è ora atteso nel corso di ottobre, in una fase che gli Stati Uniti continuano a considerare decisiva per il mantenimento della tregua e della cooperazione tra Israele e Libano.