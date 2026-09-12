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Arrivato in Italia Alessandro Di Battista: aereo atterrato a Ciampino

di Claudia Mari - 12 Settembre 2026

È atterrato questa mattina all’aeroporto di Roma Ciampino l’aereo-ambulanza che ha riportato in Italia Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un grave malore accusato durante un viaggio di lavoro. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle è arrivato intorno alle 7.10, con circa cinquanta minuti di anticipo rispetto all’orario inizialmente comunicato.

Il malore a Cuba e il trasferimento

Di Battista si trovava sull’isola caraibica per realizzare una serie di reportage quando, il 28 agosto, è stato colpito da fortissimi dolori alla testa. Le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero immediato in un ospedale dell’Avana, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza nei giorni successivi.

Il rientro in Italia era previsto inizialmente per il 4 settembre. Ma è stato rinviato per consentire ai sanitari cubani di stabilizzarne il quadro clinico e autorizzare il trasferimento in sicurezza. Solo nella serata di ieri è iniziato il lungo viaggio verso Roma.

L’aereo sanitario ha effettuato due soste tecniche durante il tragitto: la prima a Nassau, nelle Bahamas, e l’ultima in Lussemburgo, prima della tratta finale verso la Capitale. Complessivamente il trasferimento è durato circa dodici ore.

Di Battista in Italia: ora il trasferimento al Gemelli

Ad attendere il velivolo sulla pista di Ciampino c’erano le squadre sanitarie e le forze dell’ordine. Una volta sbarcato, Di Battista è stato preso in carico dal personale medico e accompagnato, sotto scorta della polizia, all’ospedale Gemelli di Roma.

Nella struttura romana l’ex parlamentare proseguirà gli accertamenti diagnostici e il percorso di cura iniziato all’Avana. Le sue condizioni saranno ora valutate dagli specialisti del policlinico, che seguiranno il decorso post-operatorio dopo l’intervento eseguito nei giorni scorsi a Cuba.