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Olivia Rodrigo annuncia il suo nuovo singolo “drop dead”

di Italpress - 8 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – La cantautrice Olivia Rodrigo ha annunciato l’uscita del primo singolo “drop dead” in arrivo il 17 aprile e tratto dal terzo album in studio, “you seem pretty sad for a girl so in love”, la cui pubblicazione è prevista per il 12 giugno in tutto il mondo. L’album è stato registrato con il produttore Daniel Nigro, con cui Olivia ha collaborato nei suoi due album precedenti, “Sour” (certificato 2xPlatino in Italia) e “Guts” (disco di Platino).

-Foto ufficio stampa universal music Italia-

(ITALPRESS).