Esteri

Omicidio – suicidio: coppia uccide anche i figli autistici

Una famiglia da tempo sotto pressione, che si sentiva abbandonata e senza sostegno

di Dave Hill Cirio - 6 Febbraio 2026

Una coppia di genitori uccide i figli autistici e si suicida: una tragedia a Perth in Australia Occidentale. I corpi di una famiglia di quattro persone sono stati trovati senza vita nella loro casa di Mosman Park.

Omicidio – suicidio

I genitori, Jarrod Clune, 50 anni, e Maiwenna Goasdoue, 49 anni, hanno ucciso i loro due figli adolescenti, Leon, 16, e Otis, 14, entrambi affetti da autismo grave. Poi si sono tolti la vita sterminando anche i tre animali domestici.

La scoperta, dopo che un operatore socio-sanitario, preoccupato per la mancanza di contatti, ha rinvenuto un cartello sulla porta che invitava a “non entrare, chiamate la polizia”.

I dettagli della tragedia: hanno ucciso i figlia autistici

Le autorità trattano l’episodio come suicidio-omicidio pianificato. I genitori avrebbero lasciato più di una nota in cui spiegano le loro decisioni e come disporre dei loro averi dopo la morte.

Le indagini non segnalano uso di armi violente, ma piuttosto un gesto estremo nato probabilmente da un grave stress psicologico e sociale nel prendersi cura di figli con bisogni complessi.

La famiglia, da tempo sotto pressione. Alcuni amici hanno riferito che i Clune si sentivano “abbandonati dai servizi di assistenza pubblica e dal sistema di sostegno alle disabilità”. Ivi compresa la possibile perdita di finanziamenti governativi per la cura dei ragazzi.

Le riflessioni, nel dibattito in Australia, sulle difficoltà strutturali nell’assistenza alle famiglie che vivono con disabili gravi. Discussi il ruolo del National Disability Insurance Scheme e la carenza di servizi di supporto adeguati.

Advocacy locali per i diritti delle persone con disabilità hanno espresso dolore e sottolineato la necessità di interventi più solidi per prevenire tragedie simili.

E indicato che molte famiglie si trovano isolate, con pochi aiuti e con crescenti oneri emotivi e pratici legati alla cura dei propri cari.