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Online il videoclip del nuovo singolo di Orietta Berti, è stato interamente realizzato con l’IA generativa

di Italpress - 8 Giugno 2026

MILANO (ITALPRESS) – E’ online il videoclip ufficiale di “QCPF Quadri Cuori Picche Fiori”, il nuovo singolo di Orietta Berti in collaborazione con Il Rosso e IAEM. Il progetto visivo, interamente realizzato attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, è stato ideato e sviluppato da DOLLY, la prima GenAI Creative Company italiana, e segna il debutto di IAEM, una nuova realtà artistica provocatoria nata proprio dall’AI. Il videoclip accompagna il brano in un racconto dinamico ispirato all’immaginario di Las Vegas e dei casinò, muovendosi tra atmosfere quotidiane e situazioni surreali legate da una forte identità estetica.

“Vedere che un’artista iconica come Orietta Berti fosse tra le prime a volersi confrontare con un processo creativo come quello della Generative AI ci ha colpito e entusiasmato” ha spiegato Flavio Caruso, co-founder di DOLLY. “Veniamo dalla produzione tradizionale e il nostro approccio non è cambiato: la Generative AI è uno strumento che ci ha permesso di andare oltre quello che una produzione convenzionale avrebbe consentito”. Il progetto punta a posizionarsi come un punto di incontro tra musica pop, cultura digitale e sperimentazione visiva, confermando il crescente dialogo tra la discografia italiana e le nuove frontiere tecnologiche. Il brano e il relativo videoclip sono già disponibili su YouTube, nei digital store e su tutte le piattaforme di streaming.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).