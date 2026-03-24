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Optima Italia arriva in radio, al via una nuova campagna nazionale

di Italpress - 24 Marzo 2026

NAPOLI (ITALPRESS) – Optima Italia consolida il proprio posizionamento come player di riferimento nei servizi integrati per famiglie e imprese e rafforza la propria strategia di comunicazione con l’avvio di una nuova pianificazione radiofonica nazionale.

A partire dal 22 marzo ha preso il via un flight di quattro settimane, pianificato sul circuito Publitalia, che include alcune tra le principali emittenti italiane, Radio 105, Virgin Radio, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e R101, con l’obiettivo di amplificare ulteriormente la visibilità del brand e sostenere la crescita dei propri servizi.

La prima settimana si apre in perfetta sinergia con la campagna televisiva da poco conclusa e in ripresa a maggio, e sarà dedicata a Super Mobile Smart, soluzione distintiva dell’offerta Optima Italia.

“La radio è un mezzo straordinario per costruire un legame diretto e autentico con le persone. Con questa campagna portiamo la voce di Optima Italia nelle case, nei negozi e nelle auto degli italiani, raccontando ogni giorno come semplifichiamo la gestione dei servizi essenziali. È un passo importante nella nostra strategia di comunicazione integrata, coerente con la visione che ci guida: essere un punto di riferimento chiaro, accessibile e affidabile per famiglie e imprese” ha spiegato Umberto D’Oriano, Responsabile Marketing, Optima Italia.

Nelle tre settimane successive, la comunicazione evolverà per valorizzare in modo ancora più incisivo il modello di servizio integrato che contraddistingue Optima Italia: un’unica piattaforma attraverso cui gestire energia, gas, internet e mobile, semplificando la quotidianità di famiglie e imprese e garantendo efficienza, controllo e ottimizzazione dei costi.

-Foto logo dal sito web Optima-

(ITALPRESS).