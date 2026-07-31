Con il caldo l’uva matura prima: già vendemmia nel Sud della Francia

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Anche nell’Aude "raccolta straordinaria" a luglio

di Askanews - 31 Luglio 2026

La Palme (Aude), 31 lug. (askanews) – Dall’Italia alla Francia: il caldo estremo di quest’estate costringe gli agricoltori a cambiare i ritmi di lavoro e a vendemmiare in anticipo, soprattuto alcune uve vocate alla produzione di spumanti che non possono essere raccolte troppo mature e dolci.

Nel Sudovest della Francia, nel dipartimento dell’Aude, che ha dovuto fare i conti anche con gli incendi che hanno distrutto molti ettari di terreno nei giorni scorsi, il Muscat, varietà internazionale a bacca bianca aromatica, nota da noi come Moscato, è arrivato prima a maturazione e deve essere raccolto.

“La raccolta dell’uva il 30 luglio è davvero straordinaria. Lavoro nei vigneti da 43 anni e questa è la prima volta nella mia vita che raccolgo l’uva a luglio – racconta Alain Gleyzes, viticoltore, presidente della denominazione Fitou (che comprende soprattutto vini rossi carignan e grenache) – il cambiamento climatico ci sta influenzando: le viti reagiscono in modo diverso e i loro cicli di crescita stanno accelerando”.

“Quest’anno abbiamo avuto un inverno piovoso, ma da marzo non abbiamo avuto precipitazioni. Quindi le piante reagiscono e si adattano. Abbiamo avuto anche due anni di siccità durante i quali abbiamo perso il 30% delle nostre viti e le piante sono morte per lo stress idrico. Nemmeno io avevo mai sperimentato niente del genere in vita mia” dice ancora.

Ma adattandosi al clima diverso a volte il risultato può essere buono: “C’è un equilibrio davvero molto buono. Penso che abbiamo davvero indovinato il momento del raccolto. Abbiamo un buon equilibrio tra zuccheri e acidità” assicura Patrice Bivent, che lavora in cantina.