Esteri

Amburgo alza le difese: dopo l’attacco al Pride di Berlino cresce la paura

La sicurezza non è più un dettaglio, ma il cuore del dibattito pubblico in Germania

di Ernesto Ferrante - 31 Luglio 2026

La Germania arriva al weekend del Pride di Amburgo con un senso di vulnerabilità che attraversa opinione pubblica e istituzioni. L’attacco di Berlino, costato la vita a una donna di nazionalità polacca e il ferimento di 29 persone, ha riaperto una ferita profonda, quella della radicalizzazione interna, spesso legata a cittadini di seconda generazione che vivono una frattura identitaria sempre più evidente. Mentre fervono i preparativi per le celebrazioni del Christopher Street Day, la sicurezza diventa il tema dominante.

Città blindata per il Christopher Street Day

La polizia della città anseatica ha annunciato un rafforzamento delle misure per la grande manifestazione di sabato, che dovrebbe attirare circa 250mila persone. Nessuna cifra ufficiale, ma la promessa di una presenza “forte e costante” prima, durante e dopo l’evento. Barriere anti-sfondamento, controlli lungo il percorso, pattuglie aggiuntive. Il dispositivo è quello collaudato per gli eventi a rischio, ma questa volta il clima è diverso. Non ci sono minacce specifiche, precisano le autorità, ma il livello generale di allerta nel Paese è considerato elevato. La sensazione diffusa è che le misure adottate finora non bastino più.

Il portavoce della polizia ha ribadito il sostegno alla comunità queer, assicurando che “tutti gli eventi della Settimana del Pride potranno svolgersi in sicurezza”. Parole necessarie, che tuttavia non cancellano l’inquietudine che serpeggia tra i cittadini. Perché quanto accaduto nella capitale non è stato percepito come un episodio isolato, bensì come il segnale di un fenomeno che le istituzioni faticano a contenere: la radicalizzazione di giovani nati e cresciuti in Germania, spesso con origini familiari migratorie, che si muovono in una zona grigia tra integrazione incompleta, frustrazione sociale e propaganda estremista.

Seconde generazioni: identità sospesa e radicalizzazione

I numeri diffusi dal gruppo editoriale RND, citando dati del BKA, confermano la complessità del quadro. Al primo luglio, 410 persone risultavano classificate come potenziali minacce islamiste, 65 come estremisti di destra e 17 come estremisti di sinistra. Cifre che oscillano nel tempo, ma che mostrano un Paese attraversato da tensioni multiple. E soprattutto evidenziano un nervo scoperto, quello dei cittadini di seconda generazione, spesso al centro dei casi più delicati. Giovani che formalmente appartengono alla società tedesca, ma che non sempre riescono a sentirsi parte di essa. È qui che molti analisti individuano il punto di rottura, un’identità sospesa che può trasformarsi in terreno fertile per derive violente quando si intreccia con fallimenti istituzionali e vulnerabilità personali.

Il caso Ballout riaccende il confronto su controlli e prevenzione

Il caso del ventunenne Abdul Ballout, nato nella capitale, origini libanesi, legami noti con l’estremismo islamista, ha riacceso il confronto. La sua azione, prima l’investimento con un furgone e poi l’aggressione con un’arma da taglio, ha scosso profondamente la società tedesca. La sua uccisione durante l’operazione di polizia non ha chiuso la questione. Al contrario, ha alimentato richieste di misure più severe nei confronti delle persone già classificate come minacce.

Il fronte più fragile è quello sociale

Il dibattito è polarizzato. Da un lato chi invoca controlli più rigidi, sorveglianza costante, interventi preventivi più incisivi. Dall’altro chi denuncia l’inefficacia delle politiche attuali e chiede un approccio più strutturale, capace di affrontare le radici sociali e culturali della radicalizzazione. Ma la paura, oggi, è palpabile. Non riguarda solo la possibilità di nuovi attacchi, investe la percezione che la Germania stia perdendo la capacità di leggere e contenere le tensioni pulsanti dentro i suoi confini.

Amburgo si prepara al Pride con un apparato di sicurezza imponente. Il vero fronte, però, quello più difficile da presidiare, resta quello sociale. Il nervo scoperto delle seconde generazioni continua a pulsare, ricordando al Paese che la minaccia non arriva solo dall’esterno. Spesso nasce proprio da ciò che non si è riusciti a integrare davvero, anche nelle città che fanno dell’accoglienza una bandiera.

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