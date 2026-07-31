Torino

Siccità in Piemonte, la Regione pronta a dichiarare lo stato di emergenza

di Redazione - 31 Luglio 2026

La Regione Piemonte si prepara a dichiarare lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica, applicando per la prima volta la normativa approvata lo scorso giugno per consentire interventi più rapidi nelle situazioni di particolare criticità. La decisione è maturata nel corso della riunione del Tavolo siccità convocata dall’assessore regionale all’Emergenza idrica, Matteo Marnati, alla quale hanno preso parte le Direzioni regionali competenti, Arpa Piemonte, Province, Prefetture, enti gestori del servizio idrico, Aree protette, Anbi Piemonte e rappresentanti del mondo agricolo.

«Alla luce dell’aggravarsi delle condizioni meteo-climatiche e dei dati tecnici emersi durante la riunione di oggi, che ha coinvolto enti locali, gestori del servizio idrico e rappresentanti del mondo agricolo, la Regione ha avviato le procedure per l’attivazione dello stato di emergenza regionale, che sarà all’ordine del giorno della Giunta di lunedì 3 agosto – hanno sostenuto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e gli assessori all’Emergenza idrica Matteo Marnati, alla Protezione civile Marco Gabusi e all’Agricoltura Paolo Bongioanni –. Abbiamo deciso di mantenere il tavolo convocato in maniera permanente, così da monitorare costantemente l’evolversi della situazione ed essere pronti ad adottare, se necessario, misure e interventi ancora più incisivi».

L’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza consentirà al presidente della Regione di adottare ordinanze straordinarie per affrontare le situazioni più urgenti, attivando misure specifiche sia per garantire l’approvvigionamento idrico sia per fronteggiare le conseguenze della siccità, comprese quelle legate al rischio di incendi boschivi. Nelle ultime settimane il Piemonte è già stato interessato da numerosi roghi che hanno richiesto l’intervento del sistema regionale di Protezione civile, affiancato dal Dipartimento nazionale con il supporto della flotta aerea, incluso l’elicottero Erickson.

Dal monitoraggio effettuato emerge un quadro particolarmente delicato. Attualmente oltre settanta Comuni e frazioni vengono riforniti mediante autobotti. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 581 trasporti d’acqua, con una spesa che supera i 400 mila euro. Parallelamente, 106 amministrazioni comunali hanno già emanato ordinanze o avvisi per limitare i consumi idrici e favorire il risparmio dell’acqua.

Le rilevazioni di Arpa Piemonte confermano inoltre un andamento meteorologico eccezionalmente sfavorevole. Il mese di luglio rientra tra i più aridi degli ultimi settant’anni, mentre negli ultimi tre mesi il deficit di precipitazioni ha raggiunto il 55%. Dopo un giugno che si è classificato come il secondo più caldo dal 2003, anche luglio ha registrato temperature superiori alla media, aggravando la situazione di fiumi, laghi e falde acquifere.

I bacini idrici si trovano ormai ai livelli minimi stagionali, mentre l’Osservatorio permanente del Distretto del Po e l’Autorità di bacino segnalano una condizione di severità elevata. Anche i monitoraggi regionali confermano che il Piemonte è entrato nella fascia di massima criticità sotto il profilo della disponibilità d’acqua.

Nel frattempo continuano a crescere i costi sostenuti per gli interventi d’emergenza e resta alta l’attenzione sul fronte degli incendi boschivi. Preoccupazione anche per il comparto agricolo: colture come mais e soia stanno attraversando la fase conclusiva del ciclo produttivo, mentre il riso è nel pieno della fioritura, periodo nel quale il fabbisogno idrico è particolarmente elevato.

Il Tavolo regionale sulla siccità resterà operativo in via permanente con l’obiettivo di aggiornare costantemente il quadro della situazione, raccogliere dati dai territori e valutare, qualora le condizioni dovessero ulteriormente peggiorare, l’attivazione di ulteriori misure di sostegno anche attraverso il fondo regionale di Protezione civile.

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