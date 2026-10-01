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Pet Therapy, a Roma il 5 ottobre la nuova frontiera della riabilitazione al San Giovanni Battista

di Italpress - 1 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – La cura continua oltre la stanza, oltre la palestra, nel movimento, nella relazione con gli animali e nel contatto con un ambiente naturale e protetto. È questa la visione al centro di “La salute guarda al futuro”, l’iniziativa in programma il 5 ottobre all’Ospedale San Giovanni Battista di Roma, specializzato nella riabilitazione motoria e neurologica.

La mattina si aprirà alle 10.30 con l’accoglienza degli ospiti nel Cortile del Castello della Magliana. Alle 11.00 gli interventi istituzionali e di approfondimento. Alle 12.30 sarà inaugurata ufficialmente la nuova area dedicata alla Terapia assistita con gli animali, con una dimostrazione dell’attività fisioterapica con i cavalli e la successiva visita agli spazi del Bosco Vivo e dell’Orto riabilitativo.

L’appuntamento di ottobre completa il percorso avviato il 26 giugno con la fine dei lavori e l’intitolazione della nuova area riabilitativa alla Fondazione Nando ed Elsa Peretti, che ha finanziato l’iniziativa. L’area dedicata alla terapia assistita con i cavalli si estende oggi per circa 7.700 metri quadrati, mentre il parco-bosco occupa circa 14.500 metri quadrati: spazi riqualificati per ampliare le opportunità riabilitative e offrire ai pazienti occasioni di recupero, relazione e svago anche all’aperto.

La terapia assistita con i cavalli è da anni una delle attività caratteristiche dell’Ospedale San Giovanni Battista e si svolge all’interno dell’area equestre del complesso ospedaliero, una delle poche in Italia. Il progetto, avviato nel 2016, ha coinvolto migliaia di pazienti, tra cui persone uscite dal coma, vittime di incidenti stradali e pazienti con la malattia di Parkinson. Secondo i dati raccolti dall’Ospedale, il 92% dei pazienti trattati ha raggiunto gli obiettivi riabilitativi previsti. Il lavoro con i cavalli affianca il recupero motorio e contribuisce anche alla dimensione relazionale, cognitiva ed emotiva del percorso di cura. Il Bosco Vivo e l’Orto riabilitativo ampliano ulteriormente questa impostazione, offrendo spazi per attività all’aperto, esperienze sensoriali e momenti di partecipazione. Il valore dell’iniziativa sta proprio qui: non aggiungere semplicemente un luogo al complesso ospedaliero, ma estendere le possibilità della riabilitazione e costruire intorno alla persona un percorso sempre più completo. Alle 11.00 Lorenzo Borghese, Presidente dell’Associazione Italiana dell’Ordine di Malta, aprirà l’incontro. Tra gli interventi istituzionali già confermati, quello di Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, di Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, di Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio. Il momento di approfondimento proseguirà con Edoardo Bellomo, Direttore Generale delle Attività Sanitarie, che illustrerà le attività sanitarie dell’Ordine di Malta tra innovazione, riabilitazione e nuovi orizzonti di cura, e con Tommasangelo Petitti, Direttore Sanitario dell’Ordine di Malta, che approfondirà il contributo della Terapia assistita con gli animali nei percorsi di cura e riabilitazione.

A conclusione, il Presidente Lorenzo Borghese, rivolgerà lo sguardo alle celebrazioni per i 150 anni dell’Associazione Italiana dell’Ordine di Malta nel 2027. L’iniziativa sarà quindi anche un’occasione per raccontare una storia medica lunga quasi 150 anni e, insieme, la sua capacità di evolvere: competenza clinica, innovazione e attenzione alla persona come elementi di un’unica idea di cura. L’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) svolge assistenza sanitaria sul territorio italiano fin dal 1877, anno della sua fondazione.

Oggi l’assistenza viene fornita attraverso l’Ospedale San Giovanni Battista, nel quartiere della Magliana a Roma, specializzato nella riabilitazione motoria e neurologica. Con i suoi 240 posti letto, l’Ospedale gestisce oltre 80.000 giornate di ricovero l’anno in cooperazione con il Servizio Sanitario Nazionale. L’Ospedale San Giovanni Battista che nel 2022 ha celebrato i cinquant’anni di attività è dotato di una Unità di Risveglio altamente specializzata nel trattamento di coloro che sono usciti dal coma. Oltre all’ospedale, l’Ordine di Malta gestisce nel Lazio, Liguria, Campania e Puglia una rete territoriale composta da 4 poliambulatori, 6 centri medici e diabetologici e 3 centri odontoiatrici per un totale di oltre 1,5 milioni di prestazioni sanitarie all’anno. Di rilievo è l’impegno nella lotta contro il diabete. Sono oltre 50.000 i pazienti affetti da questa patologia che vengono assistiti dalle strutture italiane dell’Ordine di Malta. Una delle reti cliniche fra le più rilevanti in questo ambito. L’Associazione conta 900 tra dipendenti e collaboratori. Di questi, l’80 percento è costituito da personale sanitario (medici, infermieri, tecnici di riabilitazione, tecnici di radiologia e operatori socio-sanitari). Il restante 20% è formato da personale amministrativo, di supporto.

– Foto LG Press Office & Media Relations –

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