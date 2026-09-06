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Pichetto “Al 30 giugno siamo a 28 Gigawatt aggiunti di rinnovabili”

di Italpress - 6 Settembre 2026

CERNOBBIO (ITALPRESS) – “Per i 14 miliardi dello scostamento, che sono investimenti da fare entro il 2028, ma in soli 26 mesi non è una cosa così facile investire. Specialmente quando si parla di procedure pubbliche, la messa a terra non è facile”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Forum Teha di Cernobbio.

“Complessivamente al 30 giugno siamo a 28 Gigawatt aggiunti di rinnovabili. Ciò vuol dire che ci sono 10 Gigawatt autorizzati di differenza” rispetto allo scorso anno, ha precisato.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).