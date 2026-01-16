Sociale

Un uomo su tre guarda i piedi. Gli altri due mentono

Il 35% lo ammette, il resto abbassa lo sguardo quando pensa di non essere visto.

di Andrea Fiore - 16 Gennaio 2026

Le statistiche lo dicono, ma in realtà lo sapevamo già: uno su tre guarda i piedi, gli altri due fanno gli spiritosi e poi abbassano lo sguardo quando pensano di non essere visti. È un riflesso naturale, quasi educato: prima il passo, poi il resto. Il piede è il trailer del corpo, la versione breve e non negoziabile. Non promette miracoli, ma almeno non mente.

Una volta la podofilia era un segreto da confessionale, roba da “non dirlo in giro che poi pensano male”. Oggi, con il catalogo di follie estetiche che ci circonda, apprezzare un piede curato è quasi un gesto di moderazione. Una preferenza sobria, come scegliere lo spumante secco senza fare il sommelier da balcone. Nessun dramma, nessuna rivelazione: solo gusto personale, che è sempre meno pericoloso delle mode che ci tocca vedere ogni giorno.

Dove finisce la scarpa e inizia la verità

La scarpa, poi, fa metà del lavoro. Il sandalo minimalista che dice “non ho nulla da nascondere”, la décolleté che entra in scena come se avesse un contratto con la luce, la sneaker che finge spontaneità ma è stata scelta dopo un’ora di scroll compulsivo. E sotto, il piede: l’unico dettaglio che non ha ancora imparato a mentire. Curato, timido, sfacciato, distratto. Un editoriale naturale, senza filtri, senza ansia da performance, senza l’ossessione di sembrare qualcos’altro.

Il digitale ha tolto l’imbarazzo e aggiunto un paio di filtri, giusto per non farci mancare nulla. Eppure, paradossalmente, anche un algoritmo si irrigidisce: basta chiedere a Chat GPT di creare l’immagine di un piede femminile curato e va in crisi di pudore, si blocca, ci pensa, poi rinuncia come un educando al primo giorno di collegio. In mezzo a video di TikTok maliziosi e trend che evaporano più in fretta di un aperitivo d’agosto, il piede resta l’unica cosa che riesce ancora a mettere in imbarazzo qualcuno , persino una macchina.

La preferenza più normale del caos contemporaneo

Forse è proprio questo il punto: in un’epoca in cui tutto deve essere estremo, provocatorio, performativo, la preferenza per i piedi è una delle poche cose rimaste normali. Un gusto, una sfumatura, una scelta. Come lo spumante dolce o secco: ognuno ha il suo, nessuno dovrebbe farne un caso di Stato. E se qualcuno ancora si indigna, probabilmente è solo rimasto fermo all’aperitivo dell’anno scorso, quello in cui si fingeva di avere opinioni forti su tutto.