Attualità

Annegamento in piscina: muore bimba di 4 anni

Il padre della bimba si era allontanato per pochi minuti: immediato, l'annegamento della piccola

di Daniel Walker - 18 Luglio 2026

Tragedia a Milano Marittima per l’annegamento di una bimba di 4 anni nella piscina di un hotel.

Un drammatico incidente: annegamento in piscina a Milano Marittima

Il fatto ha sconvolto il litorale ravennate nel primo pomeriggio di oggi. Una bambina di soli 4 anni ha perso la vita dopo essere annegata nella piscina di una struttura ricettiva a Milano Marittima, frazione del comune di Cervia.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dei fatti: come è successo?

L’allarme è scattato poco dopo le 14:00. Secondo le primissime ricostruzioni fornite dai media locali e dai rilievi investigativi, la bambina si trovava nei pressi della piscina dell’albergo insieme al padre.

Il genitore si sarebbe allontanato momentaneamente per risalire in camera. Proprio in quella manciata di minuti, per cause ancora in corso di accertamento, la piccola sarebbe finita in acqua senza riuscire a riemergere.

Sul posto sono accorsi immediatamente gli operatori sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma i tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati vani e il personale medico ha solo potuto constatare il decesso.

Le indagini della Procura: verifiche su genitori e bagnino

La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo d’indagine per ricostruire l’esatta catena degli eventi e accertare eventuali responsabilità. Sul luogo della tragedia, oltre ai carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e ai militari del Nucleo Investigativo di Ravenna, è intervenuto il pubblico ministero di turno, Angela Scorza.

Le mosse degli inquirenti

Le verifiche si stanno concentrando su alcuni punti chiave per fare piena luce sulla vicenda che ha sconvolto Milano Marittima.

La vigilanza familiare

Si sta verificando l’esatta posizione della madre della piccola al momento del dramma.

Il servizio di salvataggio

I militari stanno raccogliendo testimonianze e verifiche tecniche sulla posizione e sul raggio d’azione del bagnino di salvataggio della struttura alberghiera durante quei minuti fatali.

Il cordoglio del sindaco e della comunità di Cervia

La notizia ha colpito al cuore la comunità locale e i numerosi turisti presenti nella località balneare.

Il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti, ha espresso il dolore di un’intera città attraverso un toccante messaggio affidato ai canali social.

“Oggi siamo colpiti – dice – da una tragedia che segna profondamente la nostra città. Una bambina di soli quattro anni ha perso la vita in un tragico incidente a Milano Marittima. In questo momento di grande dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai genitori e a tutti i familiari. È difficile trovare parole che possano alleviare il dolore di una perdita così immensa, ma a nome personale e dell’intera città esprimo tutta la vicinanza possibile ai familiari”.

Il fatto di Milano Marittima riporta in primo piano il tema della sicurezza dei minori nelle piscine pubbliche e private ad uso collettivo. Un fenomeno, ogni estate, monitorato con forte apprensione dalle autorità senza che si interrompa la catene di tragedie.