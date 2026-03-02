Attualità

Pizza alla carbonara: il food trend che divide l’Italia

Una discussione culinaria si è trasformata in un fenomeno culturale

di Giorgio Brescia - 2 Marzo 2026

(Fonte: TikTok)

La pizza alla carbonara non è più solo un’idea da pizzeria sperimentale: un food trend, sta diventando un vero fenomeno social. In molte città italiane e nei locali d’ispirazione creativa, per chef e pizzaioli ormai un’abitudine. La servono condita come il celebre piatto romano, con guanciale croccante, pecorino cremoso e pepe nero abbondante su base bianca o leggermente al pomodoro.

E sui social l’hashtag #PizzaCarbonara è esploso con migliaia di video che mostrano la preparazione, reazioni di commensali e varianti bizzarre.

Leggi anche Lo scandalo della carbonara con i piselli

Pizza alla carbonara: favore o orrore?

Questa reinterpretazione della carbonara ha scatenato un dibattito durissimo tra puristi e innovatori culinari. I tradizionalisti affermano che miscelare gli ingredienti della carbonara con una base pizza sia un “abominio gastronomico”, una offesa alla cultura romana che riduce un piatto storico a un esperimento da fast food.

Dall’altra parte, giovani food influencer e chef emergenti difendono la pizza carbonara come espressione contemporanea della cucina italiana, che non ha paura di giocare con le regole pur restando fedele ai sapori autentici.

Le varianti

Alcune pizzerie hanno spinto il concetto ancora oltre, aggiungendo uovo cremoso cotto al forno, scaglie di pecorino romano DOP e riduzioni di pepe fumé che creano contrasti di texture e aroma. In un locale di Milano, la pizza carbonara è servita con una emulsione di acqua di cottura della pasta e pecorino, che fa discutere i gourmet quanto un meme su TikTok.

Il trend social

Le reazioni online non sono solo sul gusto: sotto i post spuntano commenti ironici come “Carbonara è sacra, ma se la facessi in pizzeria?” o “La pizza carbonara è come un film cult con un remake che nessuno voleva… ma che curiosamente non è così male”.

Alcuni video virali mostrano turisti stranieri che provano la pizza carbonara per la prima volta e la definiscono “comfort food italiano reinventato”.

Una polemica internazionale

Il trend ha già varcato i confini nazionali: su Instagram e TikTok si vedono versioni di pizza alla carbonara negli Stati Uniti, in Australia e persino in Asia, dove ingredienti locali vengono integrati, come panna di cocco o formaggi affumicati locali, suscitando nuove ondate di commenti entusiasti o scandalizzati.

Quel che è certo è che questa pizza ha trasformato una discussione culinaria in un fenomeno culturale che parla di tradizione, innovazione e identità gastronomica italiana.