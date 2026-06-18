Cronaca

“Tentato suicidio”: la madre di Sempio ancora ricoverata

Overdose di farmaci, non è in pericolo di vita

di Dave Hill Cirio - 18 Giugno 2026

La madre di Sempio al termine del suo interrogatorio nel settembre di un anno fa

Il risvolto inquietante del caso Garlasco avvenuto nella giornata di ieri diventa drammatico: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio da ieri ricoverata in ospedale a causa di un’overdose di farmaci, ha tentato il suicidio.

Tentato suicidio

La notizia è stata diffusa ufficialmente dai legali del figlio trentottenne, recentemente iscritto nel registro degli indagati per il delitto di Garlasco.

Le condizioni della donna, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, rimangono stabili ma la prognosi resta riservata. I medici non si sbilanciano ancora sulle possibili dimissioni, continuando a monitorare costantemente i parametri vitali della paziente all’interno della struttura ospedaliera.

Messaggi social nonostante gli appelli dei legali

Il drammatico gesto della donna, in un clima di fortissima pressione mediatica e sociale. Gli avvocati difensori Liborio Cataliotti e Angela Taccia, che assistono il giovane commesso indagato dalla Procura di Pavia, avevano lanciato un fermo appello pubblico chiedendo di abbassare i toni e di rispettare il momento e la privacy della famiglia.

Tuttavia, la richiesta di silenzio è rimasta inascoltata e da loro stessi interrotta. Nelle ultime ore, la madre dell’indagato è stata comunque oggetto di una continua ondata di messaggi online e sulle principali piattaforme social. Una situazione di estrema tensione legata alla riapertura del caso giudiziario, che ha spinto i legali, su esplicita autorizzazione dei familiari, a rendere noto il tentato suicidio per denunciare la gravità della situazione.