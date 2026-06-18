Un anno dopo “Filiere d’Impatto”: come procede il progetto SIMEST

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Crescità e competitività delle imprese le parole chiave

di Askanews - 18 Giugno 2026

Capua, 18 giu. (askanews) – 10 accordi firmati con imprese champions e grandi prospettive di crescita. Ad un anno dal suo avvio, il progetto “Filiere d’Impatto”, promosso da SIMEST coadiuvato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tira le somme. Obiettivo centrale di Simest, è il sostegno alle imprese del nostro territorio. Aerosoft è l’esempio concreto che meglio descrive il lavoro di Simest.

L’intervento dell’amministratore delegato di Aerosoft, Valentina Floro Flores: “La società Aerosoft nasce circa 40 anni fa ed è stata fondata nei primi anni Ottanta da mio padre, Francesco Floro Flores. Come società di fornitura, all’interno di importanti filiere avanzate tecnologicamente, ci collochiamo come un partner che riesce a seguire tutte le fasi di definizione di nuovi prodotti in uscita sul mercato. A partire da aspetti anche complessi sotto il punto di vista tecnico e tecnologico, riuscendo a coprire più fasi fino alla messa in produzione per conto dei nostri grandi clienti. Nei primi anni 2000 abbiamo iniziato un processo di internazionalizzazione che ci ha portato prima in America, poi successivamente abbiamo fatto scelte durature e definitive, acquisendo una società in Francia, a Tolosa. Ci siamo spostati anche in Germania per il comparto Motiv e oggi, oltre a una società di ingegneria, siamo anche una società di produzione.”

La collaborazione consolidata con alcune delle principali imprese capofiliera del settore ha rappresentato per Aerosoft un importante fattore di accesso agli strumenti di supporto all’internazionalizzazione messi a disposizione da SIMEST.

Il commento di Andrea D’Aguanno, responsabile finanziamenti agevolati area centro-sud Simest: “Grazie alla collaborazione con Leonardo e Fincantieri, Aerosoft ha potuto accedere alla misura Africa, un finanziamento agevolato per le imprese, o le loro filiere, collegate al territorio africano”.

L’intervento dell’amministratore delegato di Aerosoft, Valentina Floro Flores: “Noi abbiamo avuto merito creditizio per un finanziamento di un milione di euro. Simest, in qualità di partner finanziario strategico, ha supportato Aerosoft nella crescita, ma ha anche garantito la possibilità di destinare risorse a condizioni agevolate a investimenti su nuovi impianti e al consolidamento di impresa.”

Le parole di Andrea D’Aguanno, responsabile finanziamenti agevolati area centro-sud Simest: “Da oltre un anno abbiamo avviato il progetto filiere con l’obiettivo di collaborare con i principali champions di settore e di supportarne l’intera catena del valore.”

Nuovamente l’amministratore delegato di Aerosoft, Valentina Floro Flores: “Simest ha un valore strategico importante come partner finanziario, anche per i suoi connotati istituzionali: ha un mandato e svolge il proprio lavoro con un’attenzione molto forte al tessuto industriale italiano. Molto spesso questi strumenti sono ritagliati e adattati a misura, affinché aziende italiane all’estero possano vivere la competizione senza alcun tipo di gap. In questo modo le imprese italiane vengono poste nei mercati esteri in una capacità competitiva che nulla deve invidiare all’estero.”