Sociale

Addio “Radio Carcere”: la galera approda sui social

L’ultimo luogo incontaminato dall’algoritmo soccombe di fronte al fascino dei feed

di Andrea Fiore - 18 Giugno 2026

È nata una nuova categoria di creator che non ha bisogno di format, luci o storytelling: ex detenuti che raccontano la galera come si racconta una cicatrice, parlando di rispetto, gerarchie, dipendenze e codici non scritti. Il punto non è la loro esistenza, ma perché funzionano: cosa scatta in quel micro‑attrito tra pollice e schermo che spinge un utente abituato a ricette e meme a fermarsi davanti a un uomo che spiega come si sopravvive in cella.

La risposta è semplice e spietata: il carcere è l’ultimo luogo opaco rimasto, un buco nero sociale che diventa un varco algoritmico non appena qualcuno che ci è stato dentro apre una finestra.

È un mondo che tutti fingono di conoscere ma nessuno ha mai visto davvero, e proprio per questo diventa irresistibile.

Antropologia da smartphone

Chi guarda non cerca morbosità ma istruzioni per decifrare un universo finora raccontato da giornali, fiction e politica. Trova finalmente un uomo che spiega come funzionano le cose senza filtri, morale o estetica, offrendo un sapere grezzo, quasi artigianale, che oggi vale oro.

A questo si aggiunge il fascino delle norme informali, più magnetiche delle regole ufficiali perché possiedono l’attrattiva del proibito e si tramandano fuori da Google, dalla scuola e dai codici.

È una forma di antropologia da smartphone: capire come si muove un corpo quando lo spazio è minimo, come si gestisce un tempo che non passa e come si mantiene la dignità quando tutto il resto è sospeso.

L’autorità dell’esperienza

In questi creator c’è uno strano orgoglio nell’ammonire a non emularli: un confine identitario che sancisce un’esperienza diretta e conferisce un’autorità che non si compra né si studia.

Non offrono spettacolo ma esperienza nuda, e proprio per questo riescono dove istituzioni, ministeri e campagne hanno fallito: rendono il carcere comprensibile senza renderlo epico o giustificato, offrendo un bene rarissimo.

È qui che nasce il loro successo: ricordano, tra un balletto e un tutorial, che esiste ancora un luogo dove le regole non le scrive l’algoritmo.

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