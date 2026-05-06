PLAY 2026, “Gioco per tutti e festeggiamo 80 anni voto alle donne”

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A Bologna Fiere dal 22 al 24 maggio, il direttore Ligabue lo presenta

di Askanews - 6 Maggio 2026

Milano, 6 mag. (askanews) – PLAY Festival del gioco è la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” da tavolo, di ruolo, di miniature, di carte, scientifici, per famiglie – e torna per la sua 17esima edizione dal 22 al 24 maggio a BolognaFiere, con quattro padiglioni dedicati, per un totale di oltre 43.000 mq coperti. Il direttore artistico della manifestazione, Andrea Ligabue, ha presentato ad askanews le novità di quest’anno, edizione dedicata a celebrare gli 80 anni del suffragio universale e del voto alle donne.