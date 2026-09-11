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Policlinico Gemelli e Kawasaki firmano un’intesa sulla robotica digitale

di Italpress - 11 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Kawasaki ha sottoscritto un Memorandum d’intesa con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Il MoU definisce un quadro di riferimento per esplorare forme di collaborazione nello sviluppo di soluzioni sanitarie di nuova generazione, basate sulla robotica medicale, sulla robotica a supporto dei processi sanitari e sulle tecnologie di trasformazione digitale applicate alla sanità, in cooperazione con il centro Kawasaki per l’innovazione e la ricerca e sviluppo con sede a Strasburgo, in Francia, Kawasaki Innovation Centre Europe SAS.

Il MoU riflette l’impegno condiviso delle parti a promuovere l’innovazione in sanità, accrescere l’eccellenza medica e affrontare le sfide sociali attraverso il miglioramento dei percorsi clinici dei pazienti e l’ottimizzazione delle risorse grazie alle nuove tecnologie robotiche e digitali.

In questo quadro, Kawasaki e il Policlinico Universitario Gemelli collaboreranno allo sviluppo congiunto di soluzioni sanitarie di nuova generazione volte a migliorare la presa in carico dei pazienti. L’accordo prevede anche la creazione all’interno dell’ospedale di un hub permanente di sviluppo congiunto, a supporto delle attività di sviluppo, dei progetti proof of concept e delle relative iniziative di validazione.

Nell’ambito della propria visione per il settore sanitario, “Co-Creating the Future of Healthcare”, nel marzo 2026 Kawasaki ha avviato le attività di KIC-EU per favorire la creazione di nuove soluzioni e configurazioni ottimali destinate ai contesti sanitari e assistenziali. Attraverso questo hub di innovazione, Kawasaki intende contribuire al progresso della sanità globale, riunendo persone, imprese e organizzazioni diverse affinché collaborino, sperimentino idee e generino nuovo valore.

KIC-EU promuove attualmente lo sviluppo di soluzioni calibrate sulle esigenze locali attraverso la co-creazione con professionisti sanitari, operatori dell’assistenza, imprese dotate di tecnologie avanzate e istituzioni di ricerca di tutta Europa. Come primo passo, Kawasaki punta a creare e fornire “soluzioni integrate one-stop” che combinino prodotti e tecnologie del Gruppo Kawasaki Heavy Industries, tra cui il sistema robotico chirurgico hinotori, Nyokkey robot semi-umanoide, il robot FORRO per le consegne in ambienti interni e la soluzione di posizionamento indoor e outdoor mapxus Driven by Kawasaki, insieme a tecnologie di intelligenza artificiale e da remoto.

Attraverso queste iniziative, Kawasaki intende affrontare sfide quali il miglioramento dell’efficienza operativa nella gestione ospedaliera, liberando risorse del sistema da investire nel miglioramento delle cure e dell’accesso alle cure per i pazienti.

Lavorando a stretto contatto con i professionisti sanitari in contesti clinici reali, Kawasaki porterà avanti un ciclo continuo di sviluppo, applicazione e validazione sul campo, perfezionamento e ulteriore sviluppo. Con questo approccio, la Società mira a creare un valore che risponda concretamente alle esigenze degli ambienti sanitari e ad accelerarne l’applicazione pratica nella società.

La collaborazione prevista con il Policlinico Universitario Gemelli rappresenta la prima partnership tra KIC-EU e un’istituzione sanitaria europea. In futuro, Kawasaki lavorerà con il Policlinico Universitario Gemelli per realizzare la propria visione di soluzioni sanitarie integrate one-stop, valorizzando tecnologie e prodotti del Gruppo Kawasaki Heavy Industries, tra cui hinotori e Forro.

-Foto ufficio stampa Gemelli-

(ITALPRESS).