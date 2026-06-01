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Polmonite interstiziale acuta per Baglioni, il suo Tour posticipato al 2027 / Video

di Italpress - 1 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantante e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.

La data del 3 luglio a Codroipo (UD) sarà posticipata al 1° luglio del prossimo anno, quella del 5 luglio ad Este (PD) slitterà al 2 luglio, quella di Marostica (VI) sarà recuperata il 3 luglio, quella di Villafranca (VR) il 4 luglio, quella di Pistoia il 6 luglio, quella di Genova il 7 luglio, quella di Cernobbio (CO) il 10, quella di Bergamo il 12, quella di Firenze il 15, quella di Cattolica (RN) il 17, la doppia data di Pompei il 19 e 20 luglio, la doppia data di Agrigento il 25 e 25 luglio, quelle di Palermo il 27 e 28 luglio.

Ad agosto saranno recuperate le date di Castiglioncello (LI) il 7, Forte dei Marmi (LU) l’8, Termoli (CB) il 16, Apricena (FG) il 17, Barletta il 18, Fasano (BR) il 19, Roccella Ionica (RC) il 21, Cirò Marina (KR) il 22, Santa Maria del Cedro (CS) il 23, Paestum (SA) il 25, Lanciano (CH) il 28, Parma il 31. A settembre saranno recuperati gli appuntamenti di Cervere (CN) il 4, il doppio appuntamento di Macerata l’8 e il 9, di Caserta, l’11 e il 12 e la data di Torino, il 17.

Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

A breve verranno comunicate le informazioni per i concerti di Venezia, Spoleto (PG), Siracusa, Taormina (ME), Alghero (SS), CAGLIARI, Trento, Vigevano (PV), Sordevolo (BI), e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati.

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