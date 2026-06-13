Cronaca

Il papa torna a Roma con il jet del re di Spagna

La "prima volta" di un rientro del genere dopo l'avaria di ieri

di Daniel Walker - 13 Giugno 2026

Papa Leone XIV rientra a Roma con il Falcon di Re Felipe: “giallo” sul volo della delegazione.

Il rientro a sorpresa: cosa è accaduto?

Sorpresa e curiosità nei cieli europei per l’insolito rientro del Pontefice. Papa Leone XIV è atterrato a Roma a bordo di un Falcon della flotta di Stato spagnola, messo direttamente a disposizione da Re Felipe.

Un cambio di programma radicale che ha lasciato la delegazione ufficiale e i giornalisti al seguito temporaneamente “a terra” in attesa di un volo di linea Iberia.

Il Falcon reale per il Papa

Il Pontefice ha beneficiato di un gesto di cortesia istituzionale di altissimo livello da parte della monarchia spagnola. Re Felipe VI ha infatti offerto uno dei Falcon in dotazione all’Ejército del Aire – l’aeronautica militare spagnola – per permettere al Papa un rientro immediato e diretto verso la Capitale dopo l’avaria dell’aereo previsto.

I dettagli dietro a questa decisione logistica dell’ultimo minuto mantengono un alone di mistero.

il rientro del Pontefice, avvenuto in totale sicurezza e con la massima rapidità logistica consentita dal jet privato.

La delegazione e la stampa

I circa 80 giornalisti accreditati e il resto dello staff papale sono rimasti a Tenerife, in attesa di essere trasferiti su un volo commerciale della compagnia Iberia.

I precedenti dei voli papali

Di norma, i voli di ritorno dei viaggi apostolici vengono affidati alla compagnia di bandiera del Paese ospitante o, in alternativa, a vettori partner del Vaticano (come storicamente accaduto con ITA Airways o Alitalia).

L’utilizzo di un jet militare di un Capo di Stato estero rappresenta un unicum. E testimonia lo stretto legame tra la corona spagnola e la Santa Sede, ma che apre anche interrogativi sulla gestione logistica dell’evento.

L’aereo, contrassegnato dalle insegne ufficiali del Reino de España, è atterrato sulla pista romana senza alcun preavviso, catturando subito l’attenzione degli osservatori internazionali e degli esperti di politica vaticana.