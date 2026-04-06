Esteri

Negoziati in corso per una tregua di 45 giorni e immediata riapertura di Hormuz

di Giuseppe Ariola - 6 Aprile 2026

Una proposta di tregua di 45 giorni tra Iran e Usa apre uno spiraglio diplomatico nel pieno dell’escalation in Medio Oriente. Secondo quanto riportato da Associated Press, due funzionari mediorientali hanno confermato l’invio di una bozza elaborata da mediatori egiziani, pakistani e turchi. L’obiettivo è quello di fermare temporaneamente i combattimenti e favorire negoziati più approfonditi. Il piano prevede, oltre al cessate il fuoco, la riapertura dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale. Una misura che, se dovesse vedere la liuce, potrebbe ridurre immediatamente le tensioni sui mercati internazionali e ristabilire una parziale stabilità nella regione. Il ruolo dei mediatori appare centrale e articolato. Da un lato, sollecitano Teheran a concessioni graduali già nella prima fase dell’accordo. Dall’altro, offrono garanzie concrete da parte di Washington affinché il cessate il fuoco non resti una soluzione temporanea.

Una trattativa complessa

Una condizione chiave per l’Iran, che teme di ritrovarsi in scenari simili a quelli di Gaza o del Libano, dove le tregue sono decisamente fragili e soggette a continue violazioni. La trattativa resta tuttavia estremamente complessa. Sul fronte interno iraniano pesa l’incognita di possibili divisioni tra l’ala più moderata dell’esercito regolare e i pasdaran, storicamente più rigidi e contrari a compromessi. Questo equilibrio interno potrebbe influenzare in modo decisivo la risposta di Teheran. Nel frattempo, la Casa Bianca ha evitato commenti ufficiali sulle indiscrezioni, mentre l’amministrazione guidata da Donald Trump ha intensificato le operazioni militari contro obiettivi strategici iraniani, segnalando una linea di fermezza.

La proposta di tregua tra Iran e Usa non ha ancora ricevuto una risposta

Secondo le fonti, la proposta è stata inviata al ministro degli Esteri Abbas Araghchi e all’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff, ma non è ancora arrivata una risposta formale. Poco prima della predisposizione della bozza di tregua Trump ha minacciato nuovi bombardamenti su infrastrutture critiche, inclusi ponti e centrali elettriche. L’Iran ha replicato ribadendo che la riapertura di Hormuz si avrà solo a determinate condizioni: risarcimenti economici e garanzie vincolanti contro futuri attacchi. Senza questi elementi, Teheran ha dichiarato che continuerà le operazioni militari. Il successo dell’iniziativa diplomatica resta quindi incerto, ma la finestra dei 45 giorni potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per evitare un’ulteriore escalation e aprire la strada a un cessate il fuoco permanente.