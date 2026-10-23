Economia

Non solo tir, lunedì la protesta dei taxi al Mef

La mobilitazione di It-taxi. "Chiediamo gasolio professionale e incentivi reali per la transizione"

di Cristiana Flaminio - 23 Ottobre 2026

Ora, anzi lunedì, scenderanno in piazza i taxi: la protesta davanti al Mef. Le ragioni che hanno spinto le auto bianche a proclamare l’agitazione sono da rintracciare nel combinato disposto tra il caro carburanti e le tariffe “bloccate” che hanno, secondo l’analisi delle categorie, azzerato i margini per gli operatori. Il risultato è che si lavora per finire in pari, nel migliore dei casi, se non in perdita. Ed è proprio per questo che i tassisti sfileranno lunedì davanti alla sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze a Roma.

Non solo tir, lunedì la protesta dei taxi

A proclamare la protesta è stata la sigla It-Taxi. E il presidente dell’organizzazione, Loreno Bittarelli, in un editoriale apparso su L’Economista, ha snocciolato le ragioni che hanno indotto le auto bianche a fermarsi. “Chi conosce It-Taxi sa che non abbiamo mai ceduto a proteste ideologiche, ma oggi siamo di fronte a un’emergenza economica non più sostenibile”. Il nodo, come detto, è da ricercarsi negli effetti delle tariffe imposte dai Comuni e il caro carburante che strozza i margini di guardano, azzerandoli.

Il nodo taxi tra tariffe e caro carburanti

Loreno Bittarelli spiega: “Con le tariffe amministrate dai Comuni, non possiamo scaricare sui clienti i rincari record di benzina e gasolio. I costi li pagano interamente i lavoratori, i cui margini sono azzerati”. Per questo i taxi organizzano la loro protesta. “Saremo in piazza a piedi, fuori turno e senza vetture, per far sentire la nostra voce senza creare disagi ai cittadini. Al governo la categoria chiederà l’estensione del gasolio professionale, un fondo di compensazione straordinario e incentivi reali per la transizione green”. Bisogna fare presto: “Senza risposte urgenti- ha concluso Bittarelli – il rischio concreto è il blocco del servizio per l’impossibilità materiale di coprire i costi di gestione”.

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