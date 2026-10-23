Esteri

Il Fraud Whistleblower Incentive Program: il fondo che trasforma i cittadini in agenti del fisco

Il finanziamento da 25 milioni di dollari che offre taglie in denaro e una commissione dell’1% a chi segnala truffe allo Stato

di Cinzia Rolli - 23 Ottobre 2026

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi alla Casa Bianca, l’amministrazione statunitense ha presentato ufficialmente il Fraud Whistleblower Incentive Program (WHIP). L’iniziativa, supportata da uno stanziamento iniziale di 25 milioni di dollari, è stata strutturata dal Dipartimento di Giustizia con l’obiettivo di spingere i privati cittadini a segnalare truffe e illeciti legati all’appropriazione indebita di fondi e sussidi federali.

All’evento nello Studio Ovale era presente anche il vicepresidente JD Vance, capo della speciale task force della Casa Bianca contro le frodi. Nonostante i tecnici del Dipartimento di Giustizia avessero già definito le regole ufficiali del programma, le dichiarazioni a braccio di Trump davanti ai giornalisti hanno immediatamente creato un evidente contrasto con le linee guida formali del provvedimento.

I canali istituzionali dell’amministrazione, tra cui i portali america.gov/fraud e fraud.gov, e il Dipartimento di Giustizia hanno fissato paletti molto rigidi per il nuovo piano anti-frode. Il regolamento ufficiale prevede un premio base compreso tra i 10 mila e i 30 mila dollari per le segnalazioni che si traducono in accuse penali o condanne. L’intero programma, inoltre, è vincolato a un tetto massimo di spesa di 25 milioni di dollari.

Durante la presentazione nello Studio Ovale, tuttavia, Donald Trump ha radicalmente stravolto queste cifre a parole. Affiancato dal vicepresidente JD Vance, il Presidente ha assicurato che le ricompense non avranno “nessun limite”.

Trump ha infatti parlato di una provvigione netta dell’1% sulla totalità dei fondi pubblici recuperati: “Se qualcuno denuncia una frode da un miliardo di dollari, gli daremo l’ 1% (10 milioni). Le persone faranno milioni di dollari denunciando gli altri”.

Il Tycoon ha poi aggiunto che sarà lui stesso a fare da arbitro unico e definitivo per assegnare le somme in caso di dispute tra più informatori, promettendo una gestione decisamente generosa dei pagamenti.

La svolta

L’iniziativa introduce una svolta inedita spalancando l’accesso ai premi in denaro anche a giornalisti indipendenti e testate giornalistiche. Chiunque documenti e invii prove formali di illeciti finanziari attraverso il portale fraud.gov potrà riscuotere i compensi e le provvigioni sull’ammontare sottratto al fisco. Nelle intenzioni dell’amministrazione governativa, la misura punta a capitalizzare l’attività investigativa sul territorio, ispirandosi direttamente al caso del creator conservatore Nick Shirley, la cui inchiesta social sulle truffe negli asili del Minnesota ha anticipato le linee guida del programma federale.

Il provvedimento ha diviso l’opinione pubblica: da un lato viene accolto con favore da chi vede nel piano un’inedita risorsa finanziaria per il giornalismo d’inchiesta indipendente, storicamente privo di grandi budget; dall’altro viene aspramente criticato per il rischio di minare la libertà di stampa, trasformando i cronisti in veri e propri agenti del governo.

Questa iniziativa rappresenta l’espansione operativa della Task Force to Eliminate Fraud, istituita dalla Casa Bianca e presieduta direttamente dal vice presidente JD Vance.

La portavoce della White House, Lauren Bis, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale a sostegno del Fraud Whistleblower Incentive Program.

“Ogni giorno, la Task Force del Presidente Trump per l’Eliminazione delle Frodi si concentra sul dilagante abuso del denaro dei contribuenti, dando agli americani la trasparenza e la responsabilità che meritano. Questa amministrazione ha tolleranza zero nei confronti di coloro che rubano ai cittadini americani”.

L’efficacia di questa rete di controllo sarà legata alla capacità delle istituzioni di garantire filtri di verifica rigorosi. Solo così si eviterà che una legittima campagna contro gli sprechi degeneri in uno strumento di pressione politica o ideologica.

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