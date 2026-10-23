Cronaca

Roma, un’altra notte di paura: bomba carta davanti a un centro scommesse a Ciampino

L'episodio si inserisce in un clima sempre più teso nella capitale e nell'area metropolitana, segnato da una serie di episodi criminali

di Enzo Ricci - 23 Ottobre 2026

Nuova esplosione nella notte nell’area romana, dove da settimane si registra una preoccupante successione di episodi di criminalità che contribuiscono ad accrescere il senso di insicurezza tra cittadini e residenti. Intorno alle 00:30 una bomba carta è esplosa davanti all’ingresso di un centro scommesse in via Folgarella, a Ciampino.

La deflagrazione non ha provocato feriti, ma ha causato ingenti danni materiali. A essere colpita è stata la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, mentre il portone di un edificio adiacente è rimasto danneggiato dall’onda d’urto. Coinvolti anche quattro autoveicoli e un motociclo parcheggiati nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marino che, una volta completate le verifiche tecniche su un palazzo di quattro piani prospiciente l’area dell’esplosione, hanno escluso conseguenze strutturali per lo stabile. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Tenenza di Ciampino, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori hanno già avviato l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del centro scommesse e dagli altri sistemi di sicurezza presenti nella zona.

L’episodio riaccende i riflettori sul clima pesante che da settimane attraversa Roma e la sua provincia, dove esplosioni, incendi dolosi e altri fatti di cronaca stanno mantenendo alta l’attenzione delle forze dell’ordine e alimentando la preoccupazione dell’opinione pubblica. Le immagini delle telecamere potrebbero ora rivelarsi decisive per chiarire la matrice del gesto e risalire agli autori dell’attentato.

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