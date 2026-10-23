Cronaca

Blitz in 18 città, a Bari preparati saccheggi ai negozi del centro

Da giorni l'approfondimento dell'attenzione investigativa per identificare tutti i partecipanti alle chat di reclutamento sui social

di Giorgio Brescia - 23 Ottobre 2026

Blitz a Bari, assalto ai negozi del centro sventato: perquisizioni e l’ombra dei social network.

Blitz a Bari

Un’operazione scattata all’alba a Bari ha sventato un piano che puntava ad assaltare il cuore commerciale della città. La Polizia di Stato, guidata da Digos e Squadra Mobile e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni, sta eseguendo numerose perquisizioni nei confronti di giovani e giovanissimi.

L’ipotesi degli inquirenti, che il gruppo di giovani avesse pianificato saccheggi coordinati ai danni di boutique di lusso, negozi di elettronica e articoli sportivi.

Esercizi concentrati – questi gli indizi raccolti sui social – nelle vie più frequentate del centro, come via Sparano, via Argiro e via Melo.

Dalle prime indiscrezioni emerse, i sospettati stavano provando a procurarsi persino materiale esplodente, armi e arnesi da scasso per fronteggiare l’eventuale intervento delle forze dell’ordine.

Il ruolo chiave dei social: chiamate all’azione e gruppi chat

L’innesco delle indagini è scattato grazie al monitoraggio costante della Rete. L’azione investigativa, in tutta Italia, viene approfondita nei social network e dei canali di messaggistica privata. E’ la vera e propria cassa di risonanza dell’escalation di violenza giovanile di questi ultimi giorni.

Qui viaggiano annunci, chiamate all’adunata e veri e propri piani d’assalto, pianificati sull’onda dei recenti episodi di disordine urbano registrati in altre metropoli.

L’intervento in Puglia ha spezzato ora la catena dell’organizzazione virtuale prima che si trasformasse in devastazione reale sulle strade.

L’attenzione investigativa da giorni resta altissima sia sul territorio che nel cyberspazio, per identificare tutti i partecipanti alle chat di reclutamento ed evitare nuovi focolai di guerriglia urbana.

L’operazione in 18 città

L’operazione di polizia non solo a Bari. Perquisizioni della Digos in 18 città italiane a seguito delle manifestazioni del 17 e del 18 ottobre.

Su delega dell’autorità giudiziaria e di iniziativa, gli agenti hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari e personali a carico di circa 100 persone, di cui 51 minorenni, identificati nei gravi disordini.

Le perquisizioni sono state eseguite dagli agenti delle Digos anche ad Arezzo, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Aosta, Monza, Varese, Verona.