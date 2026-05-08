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Quando è la Festa della mamma: tutto ciò che bisogna sapere

Già nell'Antica Grecia si onorava Rhea, madre di tutti gli dèi, con grandi festeggiamenti floreali primaverili che simboleggiavano la fertilità e la rinascita della terra

di Giorgio Brescia - 8 Maggio 2026

Quando è la Festa della mamma: domenica 10 maggio l’Italia celebra la figura materna. Una ricorrenza che per decenni è rimasta ancorata a una data fissa, ma che oggi segue il calendario mobile per ragioni commerciali e di uniformità internazionale.

La domanda che ogni anno rincorre i figli di tutta Italia

Nel 2026, la Festa della Mamma cadrà domenica 10 maggio. Nonostante la memoria collettiva conservi ancora il ricordo dell’8 maggio come data ufficiale, da oltre vent’anni la festività è diventata “mobile”. E scivola stabilmente sulla seconda domenica del mese.

Una scelta che unisce l’esigenza di favorire il ricongiungimento familiare nel giorno festivo a una strategia di marketing globale che allinea l’Italia a Paesi come gli Stati Uniti, la Germania e il Giappone.

L’addio all’8 maggio: tra religione e praticità

Fino al 2000, la Festa della Mamma in Italia era celebrata l’8 maggio. La scelta non era casuale, ma legata alla profonda tradizione cattolica del Paese. Maggio è il mese mariano per eccellenza e l’8 maggio coincide con la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei.

Il cambio di rotta

Nel 2001, la decisione di spostare la ricorrenza alla domenica successiva è stata dettata dalla volontà di permettere a tutti di onorare la propria madre senza i vincoli dei giorni lavorativi, ma anche per uniformarsi al modello internazionale nato negli Usa all’inizio del Novecento grazie ad Anna Jarvis.

Le origini in Italia

La festa istituzionale nel nostro Paese risale agli anni Cinquanta, nata da due spinte parallele: quella commerciale di Raoul Zaccari, sindaco di Bordighera, che voleva promuovere il mercato dei fiori. E quella spirituale di Don Otello Migliosi ad Assisi, che intendeva celebrare il valore cristiano e sociale della maternità.

Antiche radici e curiosità dal mondo

Sebbene la versione moderna sia nata tra la fine dell’Ottocento e il dopoguerra, le radici della celebrazione sono antichissime. Già nell’Antica Grecia si onorava Rhea, madre di tutti gli dèi, con grandi festeggiamenti floreali primaverili che simboleggiavano la fertilità e la rinascita della terra.

Non tutto il pianeta festeggia insieme all’Italia. Se la maggior parte dell’Europa e gli Usa scelgono la seconda domenica di maggio, nel Regno Unito si celebra durante la quarta domenica di Quaresima (Mothering Sunday).

In Francia la data cade solitamente l’ultima domenica di maggio, mentre in molti Paesi balcanici la ricorrenza coincide con l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

Il senso della festa oggi

Maggio rimane il mese della vita e dei fiori, simboli che ancora oggi dominano i regali per le mamme. Dalle azalee della ricerca Airc alle classiche rose e peonie, la festa ha mantenuto il suo spirito originale di gratitudine, nonostante l’evoluzione commerciale.

Per il 2026, dunque, il calendario non lascia dubbi. La seconda domenica di maggio è il 10, giorno perfetto per celebrare colei che rappresenta, per ogni cultura, il pilastro fondamentale della famiglia e della crescita individuale.